HaberlerGaleriPOMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. POMEM mülakat sonuçlarını bekleyen adaylar Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gelecek açıklamaları bekliyor. Üç aşamadan geçerek POMEM sözlü mülakatına katılan adaylar sonuçlar için meraklı bekleyişini sürdürüyor. İşte, POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?