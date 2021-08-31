POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 27. Dönem POMEM mülakat sonuçları son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. Üç aşamadan geçerek POMEM'e seçilecek olan adayların katılım sağladığı sözlü sınav sonuçları Polis Akademisi Başkanlığı tarafından son dakika olarak açıklanacak. İşte, POMEM 27. dönem mülakat sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? EGM ve PA ile POMEM 27. dönem sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?