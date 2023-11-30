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Futbol dünyasındaki gizli fon davası! Semih Kaya'ya verilen çantada bulunan GPS cihazı savcılığa sunuldu
Aralarında eski futbolcu ve işadamlarının da yer aldığı 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırılmasıyla ilgili tutuklanan bankacı Seçil Erzan olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Erzan'ın iş adamı Atilla Baltaş'tan aldığı para dolu çantada bulunan GPS cihazı, Baltaş'ın avukatı tarafından savcılığa teslim edildi. Baltaş'tan alınan para dolu çantanın, Seçil Erzan tarafından eski futbolcu Semih Kaya'ya teslim ettiği ortaya çıkmıştı.
Giriş Tarihi: 30.11.2023 19:46Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 19:47