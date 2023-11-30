Futbol dünyasındaki gizli fon davası! Semih Kaya’ya verilen çantada bulunan GPS cihazı savcılığa sunuldu

Bu nedenle müvekkilim iş insanı olması ve yaptığı işlerin niteliği gereği toplanan paralar bankaya veya ödeme olarak ilgili yerlere para çantaları ile taşınmaktadır. Telafisi zor mağduriyetler yaşanmaması anlamında para çantasına GPS cihazı takılması kararlaştırılmış ve rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bahse konu olayda özel veya banka müdiresi için alınan bir tedbir değildir" dedi.