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Haberler Galeri Futbol dünyasındaki gizli fon davası! Semih Kaya'ya verilen çantada bulunan GPS cihazı savcılığa sunuldu

Futbol dünyasındaki gizli fon davası! Semih Kaya'ya verilen çantada bulunan GPS cihazı savcılığa sunuldu

Aralarında eski futbolcu ve işadamlarının da yer aldığı 18 kişinin milyonlarca dolar dolandırılmasıyla ilgili tutuklanan bankacı Seçil Erzan olayıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Erzan'ın iş adamı Atilla Baltaş'tan aldığı para dolu çantada bulunan GPS cihazı, Baltaş'ın avukatı tarafından savcılığa teslim edildi. Baltaş'tan alınan para dolu çantanın, Seçil Erzan tarafından eski futbolcu Semih Kaya'ya teslim ettiği ortaya çıkmıştı.

Giriş Tarihi: 30.11.2023 19:46 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 19:47
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Futbol dünyasındaki gizli fon davası! Semih Kaya’ya verilen çantada bulunan GPS cihazı savcılığa sunuldu

Atilla Baltaş'ın avukatı Ümit Karadağ, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek futbolcu Semih Kaya'nın çantasında çıkan GPS cihazını savcılığa sundu.

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Futbol dünyasındaki gizli fon davası! Semih Kaya’ya verilen çantada bulunan GPS cihazı savcılığa sunuldu

Karadağ savcılığa bir dilekçe sunarak Ekim 2022 tarihinde müvekkilinin Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'ndeki iş yeri önüne park ettiği aracında bulunan çantasından 7 bin dolar, 5 bin lira ve bir bankaya ait çeklerin çalınması üzerine para taşınan çantaları için tedbir amaçlı toplamda 4 adet GPS cihazı satın alarak çantalara yerleştirdiğini belirtti.

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Futbol dünyasındaki gizli fon davası! Semih Kaya’ya verilen çantada bulunan GPS cihazı savcılığa sunuldu

Avukat Karadağ, futbolcu Semih Kaya'ya Seçil Erzan'ın verdiği çantadan çıkan GPS'in Erzan'ı takip etmek amacıyla konulmadığını, yaşanan hırsızlık olayı nedeniyle yerleştirilen cihazlardan biri olduğunu vurguladı.

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Futbol dünyasındaki gizli fon davası! Semih Kaya’ya verilen çantada bulunan GPS cihazı savcılığa sunuldu

"BANKA MÜDİRESİ ALINAN TEDBİR DEĞİLDİR"
Savcılığa verilen dilekçede, 7 Kasım 2022 tarihinde hırsızlık olayıyla alakalı şikayette bulundukları ifade edilerek "Bakırköy'de müvekkile ait içerisinde 7 bin dolar, 5 bin TL para ile bir bankaya ait çeklerin bulunduğu çanta çalınmıştır. Bu nedenle başka araç veya işyerlerinde unutulmuş olduğu ihtimali üzerine aranmışsa da bulanamamıştır.

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Futbol dünyasındaki gizli fon davası! Semih Kaya’ya verilen çantada bulunan GPS cihazı savcılığa sunuldu

Bu nedenle müvekkilim iş insanı olması ve yaptığı işlerin niteliği gereği toplanan paralar bankaya veya ödeme olarak ilgili yerlere para çantaları ile taşınmaktadır. Telafisi zor mağduriyetler yaşanmaması anlamında para çantasına GPS cihazı takılması kararlaştırılmış ve rutin olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bahse konu olayda özel veya banka müdiresi için alınan bir tedbir değildir" dedi.