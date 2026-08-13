Vesayetten millet iradesine: 25 yıllık tarihi dönüşüm

AK Parti, kuruluşunun ilan edildiği 14 Ağustos 2001 tarihinden bu yana çeyrek asra yaklaşan siyaset ve iktidar sürecini geride bırakıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 28 Şubat vesayet ortamında AK Parti'nin kuruluş müjdesini verirken dile getirdiği "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözü gerçek oldu. Erdoğan'ın başlattığı siyasi hareket, geride kalan yıllarda gerçekleştirdiği yargısal, demokratik ve idari yapılandırmalarla Türkiye'nin yönetim ve hukuk yapısında önemli değişikliklere imza attı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 28 Şubat vesayet ortamında AK Parti'nin kuruluş müjdesini verirken, "Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" sözü gerçek oldu.

14 Ağustos 2001 yılından bugüne kadar artık hiçbir şey eskisi gibi değil. "Anadolu İhtilali" 25 yaşına girerken, "patron millet, hizmetkar devlet" anlayışı hakim oldu.

Recep Tayyip Erdoğan'a çıkarılan hukuki engellemelere rağmen aylar sonra millet 3 Kasım 2002'de ezici çoğunlukla iktidara taşıdı. Kuruluşunda olduğu gibi sonuncusu 15 Temmuz 2016 FETÖ kalkışması olmak üzere kapatma davası, 367 garabeti, Gezi olayları, 17-25 Aralık kumpasları ve dış manipülasyonların üstesinden tek tek gelen AK Parti, 25 yılda gerçekleştirdiği demokratik dönüşümle Türkiye'ye milletin iradesini hakim kıldı.

AK Parti döneminde düşünce ve ifade özgürlüğünü genişletmeye yönelik çok sayıda düzenleme hayata geçirildi. Özellikle Avrupa Birliği reformları kapsamında yapılan anayasal ve yasal değişikliklerle temel hak ve özgürlüklerin alanı genişletildi. İşkenceye sıfır tolerans anlayışı, toplantı ve gösteri hakkı, özel hayatın korunması ve ifade özgürlüğünün güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı.