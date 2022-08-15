15 Ağustos 2022, Pazartesi
AK Parti başarılarla geçen 21 yılı geride bıraktı! Vatandaşlar yaşanan dönüşümü değerlendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti başarılarla geçen 21 yılı geride bıraktı. Vatandaşlar AK Parti iktidarında yaşanan dönüşümü değerlendirdi. Gülden Gebiç "Üniversite eğitimim engellendi. Başörtüsü sorunu kalkınca mezun oldum. Şimdi herkes özgür" dedi. Recep Beykoz ise "Şimdi herkes eşit ve hastane, doktor seçme hakkına sahibiz" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 15.08.2022 06:59
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