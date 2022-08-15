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AK Parti başarılarla geçen 21 yılı geride bıraktı! Vatandaşlar yaşanan dönüşümü değerlendirdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de siyaset sahnesinde yerini alan AK Parti başarılarla geçen 21 yılı geride bıraktı. Vatandaşlar AK Parti iktidarında yaşanan dönüşümü değerlendirdi. Gülden Gebiç "Üniversite eğitimim engellendi. Başörtüsü sorunu kalkınca mezun oldum. Şimdi herkes özgür" dedi. Recep Beykoz ise "Şimdi herkes eşit ve hastane, doktor seçme hakkına sahibiz" diye konuştu.

Sabah
Giriş Tarihi: 15.08.2022 06:59
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AK Parti başarılarla geçen 21 yılı geride bıraktı! Vatandaşlar yaşanan dönüşümü değerlendirdi

Girdiği her seçimden zaferle çıkan AK Parti, yaptığı reformlar, uyguladığı eser ve hizmet siyasetiyle Türkiye'ye sınıf atlattı. Türkiye'yi 21 yıldır AK Parti'ye emanet eden vatandaşlar, yaşanan süreci SABAH anlattı:

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AK Parti başarılarla geçen 21 yılı geride bıraktı! Vatandaşlar yaşanan dönüşümü değerlendirdi

Gülşen Özer (28 Şubat mağduru): AK Parti öncesi Türkiye de belli bir azınlık için yaşam ve refah alanı varken özellikle dindar ve milli, manevi değerleri savunanlar için yaşam kısıtlanıyordu. Değil kamuda çalışmak, cebinizdeki kimliklerdeki fotoğrafların dahi başörtüsüz olacağının konuşulduğu, üniversiteye veli olarak bile girilemeyen günlerden bugüne kat edilen mesafeyi gençlere anlattığımızda şaka yaptığımızı zannediyorlar. AK Parti iktidarında doğmuş bir kişi normalleşmiş bir ülke gördüğünden post truth çağı yalanlarına inanabiliyor.

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AK Parti başarılarla geçen 21 yılı geride bıraktı! Vatandaşlar yaşanan dönüşümü değerlendirdi

Gülden Gebiç (39): 1999'da üniversite eğitimim engellendi. AK Parti'den sonra başörtüsü sorunu kalktı. Üniversiteyi bitirdim. Şimdi herkes özgürce yaşamını sürdürüyor.

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AK Parti başarılarla geçen 21 yılı geride bıraktı! Vatandaşlar yaşanan dönüşümü değerlendirdi

Abdullah Ceylan (ÖNDER - İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı): 28 Şubat'ta uğradığımız haksızlığı ve dışlanmışlığımızı, AK Parti hükümetiyle birlikte aştık. 28 Şubat sürecinde cezalandırılmıştık. 2009'da kat sayının kaldırılması, 2012'de ortaokullarımızın tekrardan açılması ve akabinde proje okullarında birlikte İmam Hatipler eski kimliğine kavuştu.

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AK Parti başarılarla geçen 21 yılı geride bıraktı! Vatandaşlar yaşanan dönüşümü değerlendirdi

Fethi ACAR (Adalet Partisi eski Kastamonu Milletvekili): Koalisyon dönemleri ülkenin acı süreçleridir. O dönemlerde siyaset hep sivrisinek avlamakla meşguldü. Güvenoyu almadan 6 ay boyunca ülkeyi yöneten hükümetler vardır. Başkanlık sistemiyle birlikte hükümetin kurulamama probleminden kurtulduk. Hızlı hareket etmeye başladık. İstikrara kavuştuk.