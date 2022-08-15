AK Parti başarılarla geçen 21 yılı geride bıraktı! Vatandaşlar yaşanan dönüşümü değerlendirdi

Gülşen Özer (28 Şubat mağduru): AK Parti öncesi Türkiye de belli bir azınlık için yaşam ve refah alanı varken özellikle dindar ve milli, manevi değerleri savunanlar için yaşam kısıtlanıyordu. Değil kamuda çalışmak, cebinizdeki kimliklerdeki fotoğrafların dahi başörtüsüz olacağının konuşulduğu, üniversiteye veli olarak bile girilemeyen günlerden bugüne kat edilen mesafeyi gençlere anlattığımızda şaka yaptığımızı zannediyorlar. AK Parti iktidarında doğmuş bir kişi normalleşmiş bir ülke gördüğünden post truth çağı yalanlarına inanabiliyor.