15 Ağustos 2022, Pazartesi
Balıklı Rum Hastanesi Vakfı Başkanı Konstantin Yuvanidis'ten Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a övgü solu sözler!
Geçtiğimiz hafta büyük bir yangın atlatan Balıklı Rum Hastanesi'nın vakıf başkanı Konstantin Yuvanidis, önemli açıklamalarda bulundu. Yangın sonrası kendisini ne Yunan Dışişleri Bakan Yardımcısı'nın ne de Yunan büyükelçisinin aradığını belirten Yuvanidis, "Allah devletimizden razı olsun. Cumhurbaşkanımız bizi hiç yalnız bırakmadı. Önce Allah'a sonra Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarım" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 15.08.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 07:50
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