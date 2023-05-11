12 Mayıs 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ajda Pekkan'ın gençlik maskesi! Dolguya botoksa gerek kalmayacak! Sürdüğünüz andan itibaren...

Ajda Pekkan'ın gençlik maskesi! Dolguya botoksa gerek kalmayacak! Sürdüğünüz andan itibaren...

Anında botoks etkisi gösteren mucizevi formül! 77 yaşındaki Ajda Pekkan, kusursuz cildiyle yıllara meydan okuyor. Yıllardır değişmeyen görüntünsüyle gençlere taş çıkaran ünlü sanatçının, güzellik sırrı merak konusu oldu. Erken yaşlanmayla birlikte birçok kişi, cilt bakım ürünlerine ya da botoks ve dolgu işlemlerine yöneliyor. İkisine ihtiyaç duymadan evinizde kolaylıkla yapabileceğiniz bu karışım cildinizi daha sağlıklı gösterecek. İşte, cildinizi gençleştiren maske tarifi!

Giriş Tarihi: 11.05.2023 23:31 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 23:31
  • 1
  • 12
Ajda Pekkan’ın gençlik maskesi! Dolguya botoksa gerek kalmayacak! Sürdüğünüz andan itibaren...

Yaşına rağmen genç ve sağlıklı görünmeyi başaran 77 yaşındaki Ajda Pekkan'ın sırrı ortaya çıktı! Bu tarif cildinizde botoks etkisi yaratacak. Genetik ve çevresel faktörler cilt sağlığımızı etkileyen unsurlardan birisi ancak doğal yöntemlerle bu sorunun önüne geçebiliriz. İşte, gençleştirici etkisi olan maske tarifi!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Ajda Pekkan’ın gençlik maskesi! Dolguya botoksa gerek kalmayacak! Sürdüğünüz andan itibaren...

AJDA PEKKAN GİBİ GÜZELLEŞMEK İSTEYENLER DENESİN!

Botoks etkisi yaratıyor! Muz maskesi cildi sıkılaştırması ve parlatması ile biliniyor. Haftada 3 kez denenebilen muz maskesi kırışıklıklara iyi geliyor.

  • 3
  • 12
Ajda Pekkan’ın gençlik maskesi! Dolguya botoksa gerek kalmayacak! Sürdüğünüz andan itibaren...

BOTOKS ETKİLİ MASKE TARİFİ

Malzemeler

1 adet orta boy muz

2 yemek kaşığı bal

1/4 fincan sade yoğurt

  • 4
  • 12
Ajda Pekkan’ın gençlik maskesi! Dolguya botoksa gerek kalmayacak! Sürdüğünüz andan itibaren...

YAPILIŞI

Yukarıdaki malzemelerin hepsini bir kase içerisine alın ve püre kıvamına gelene kadar ezerek çırpın. Daha sonra cildinize sürün ve yaklaşık olarak 20 dakika cildinizde bekletin. Uygulamayı haftada 2 kere uygulayabilirsiniz.

  • 5
  • 12
Ajda Pekkan’ın gençlik maskesi! Dolguya botoksa gerek kalmayacak! Sürdüğünüz andan itibaren...

MUZ MASKESİ FAYDALARI

Muz maskesi , yüz bölgesine uygulandığında aynı botoks etkisi yapar. Hem cildi nemlendirir hemde yumuşaklık verirken cildi gerginleştirir. Muz içerisinde bulunan vitaminler sayesinde ise cildin yaşlanmasını ve kırışmasını geciktirir.