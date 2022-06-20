20 Haziran 2022, Pazartesi
personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih sonuçları sorgulama: 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman?
MSÜ tercih sonuçları nereen öğrenilir? MSB'den yapılan açıklamaya göre, 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti. Bu gelişmelerin ardından tercih bildiriminde bulunan adaylar, sonuçları araştırmaya başladı. Peki, personeltemin.msb.gov.tr ile MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 20.06.2022 09:38
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