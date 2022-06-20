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Haberler Galeri personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih sonuçları sorgulama: 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman?

personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih sonuçları sorgulama: 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman?

MSÜ tercih sonuçları nereen öğrenilir? MSB'den yapılan açıklamaya göre, 2022 MSÜ Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran'da yapılacağı bildirilmişti. Bu gelişmelerin ardından tercih bildiriminde bulunan adaylar, sonuçları araştırmaya başladı. Peki, personeltemin.msb.gov.tr ile MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.06.2022 09:38
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personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih sonuçları sorgulama: 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman?

MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Milli Savunma Üniversitesi'ne askeri öğrenci alımı için tercihler alındı. Tercih bildiriminin tamamlanmasının ardından sonuçlar heyecanla beklenmeye başlandı. MSÜ tarafından sonuçlar için 20 Haziran Pazartesi günü işaret edilmişti. Peki, personeltemin.msb.gov.tr ile MSÜ tercih sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman? İşte ayrıntılar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih sonuçları sorgulama: 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

2022 MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Bakanlığı'nın https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresi üzerinden erişime açılacak. Sonuçlar açıklandığında alağıdaki link üzerinden tercih sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

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personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih sonuçları sorgulama: 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman?

2'NCİ SEÇİM AŞAMALARININ DEĞERLENDİRMESİ VE SONUÇLARIN İLANI

1) Adaylar tercih ettiği okullara Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecektir. Aday Değerlendirme Puanı;

a) Üniversite Sınavı Puanı: Harp Okulları için 2022-YKS (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş), Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2022-TYT (Orta Öğretim Başarı Puanı Eklenmemiş) puanı (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir. Ancak, 2021-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2022 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.),
b) Fiziki Yeterlilik Testi Puanı,
c) Müzik Yeteneği ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Puanı (Sadece Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu Adayları için),

ç) Mülakat Puanından oluşmaktadır.

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personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih sonuçları sorgulama: 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman?

Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları Yerleştirme Puan Türü
KHO: 2022-YKS Sayısal, Eşit Ağırlık ve Sözel Sınav Puanı
DHO: 2022-YKS Sayısal Sınav Puanı
Sahil Güvenlik K.lığı namına (DHO) : 2022-YKS Sayısal Sınav Puanı
HHO: 2022-YKS Sayısal Sınav Puanı
Asb.MYO (Bando Asb.MYO dahil) : 2022-YKS TYT Sınav Puanı (2021-TYT puanı 200 ve üzeri olanlar, istedikleri takdirde 2022-TYT'ye girmeden YKS'nin diğer oturumlarına girebileceklerdir.

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personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih sonuçları sorgulama: 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman?

Ancak, 2021-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2022 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.)

2) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların (bedelli kapsamında yerine getirenler hariç), aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri (2'nci seçim aşamalarının başladığı tarihten önce terhis olmak) ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;