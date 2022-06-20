personeltemin.msb.gov.tr: MSÜ tercih sonuçları sorgulama: 2022 MSÜ HO ve Astsubay MYO 2. seçim aşamaları ne zaman?

Ancak, 2021-TYT puanı 200 ve üzerinde olduğu için 2022 yılı TYT sınavına girmek istemeyen adaylar, MSB tarafından TYT puanına bir taban puan belirleneceği hususunu göz önünde bulundurmalıdırlar.)

2) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların (bedelli kapsamında yerine getirenler hariç), aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri (2'nci seçim aşamalarının başladığı tarihten önce terhis olmak) ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;