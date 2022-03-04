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Haberler Galeri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile memur alımı ilanı yayınlandı! KPSS 2022/4 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru şartları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile memur alımı ilanı yayınlandı! KPSS 2022/4 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru şartları...

KPSS 2022/4 ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na memur alımı yapılacak. ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, söz konusu alımlar hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Bakanlık kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar tercihlere ilişkin bazı sorulara yanıt arıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile memur alımı ilanı tercih şartları nelerdir? KPSS 2022/4 tercihleri nasıl yapılır? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022 16:33
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile memur alımı ilanı yayınlandı! KPSS 2022/4 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru şartları...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı memur alımı tercihleri nasıl yapılır? KPSS 2022/4 ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na yapılacak memur alımının detayları belli oldu. Tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından alım yapılacak kadrolar ve başvuru şartları belli oldu. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile memur alımı ilanı tercih şartları nelerdir? KPSS 2022/4 tercihleri nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile memur alımı ilanı yayınlandı! KPSS 2022/4 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru şartları...

KPSS 2022/4 TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini 4-10 Mart 2022 tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek yapabilecekler. Aşağıdaki linke tıkalyarak tercihlerinizi ÖSYM'ye gönderebilirsiniz.

KPSS 2022/4 TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile memur alımı ilanı yayınlandı! KPSS 2022/4 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru şartları...

ŞARTLAR NELERDİR?

Adayların, ön lisans düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 25 Ekim 2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ön Lisans) ve ortaöğretim düzeyinde ilan edilen sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavına (2020-KPSS Ortaöğretim) girmiş ve ilgili KPSS puanını almış olmaları gerekir.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile memur alımı ilanı yayınlandı! KPSS 2022/4 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru şartları...

* Sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

* Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar göreve başlatılmayacaktır.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile memur alımı ilanı yayınlandı! KPSS 2022/4 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru şartları...

* 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler. Kazai rüşt kararının tercih işlemlerinin son günü itibarıyla alınmış olması gerekmektedir.)

* Durumu "Başvuru Genel ve Özel Şartlarına" uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği sözleşmeli pozisyonun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar, göreve başlatılmayacaktır.

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak.