HaberlerGaleriAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile memur alımı ilanı yayınlandı! KPSS 2022/4 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru şartları...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile memur alımı ilanı yayınlandı! KPSS 2022/4 tercihleri nasıl yapılır? Başvuru şartları...
KPSS 2022/4 ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na memur alımı yapılacak. ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından, söz konusu alımlar hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Bakanlık kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar tercihlere ilişkin bazı sorulara yanıt arıyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 81 ile memur alımı ilanı tercih şartları nelerdir? KPSS 2022/4 tercihleri nasıl yapılır? İşte cevaplar...