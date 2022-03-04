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PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat ve dış hat uçuşlarda PCR testi istenecek mi? Uçaklarda PCR testi zorunlu mu?

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden PCR testi isteniyordu. Bilim Kurulu Toplantısı'ndan çıkan kararların ardından gözler PCR testi zorunluluğuna çevrildi. Peki, PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat ve dış hat uçuşlarda PCR testi istenecek mi? Uçaklarda PCR testi zorunlu mu? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2022 14:52
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PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat ve dış hat uçuşlarda PCR testi istenecek mi? Uçaklarda PCR testi zorunlu mu?

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında bazı tedbirler alınmış ve bazı durumlarda negatif PCR testi zorunluluğu getirilmişti. Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yeni kararların hayata eçirilmesi ile birlikte PCR testi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat ve dış hat uçuşlarda PCR testi istenecek mi? Uçaklarda PCR testi zorunlu mu? İşte son gelişmeler...

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PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat ve dış hat uçuşlarda PCR testi istenecek mi? Uçaklarda PCR testi zorunlu mu?

PCR TESTİ ZORUNLULUĞU KALKTI MI?

Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ya da son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçakla seyahat gibi durumlarda istenilen negatif PCR test sonucu ibrazıi stenilmesi uygulamasına 03 Mart 2022 tarihi itibariyle son verildi. Ayrıca hastalık belirtisi olmayan kişilerden PCR testi istenilmeyecek.

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PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat ve dış hat uçuşlarda PCR testi istenecek mi? Uçaklarda PCR testi zorunlu mu?

UÇAKLARDA PCR TESTİ ZORUNLU MU?

Türk Hava Yolları (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, "İçişleri Bakanlığı kararı uyarınca, 3 Mart 2022 tarihi itibarıyla yurt içi uçuşlarımızda negatif PCR test ve tüm uçuşlarımızda HES kodu uygulaması kaldırılmıştır. Uçak içerisinde maske kullanım zorunluluğu ise devam etmektedir" denildi.

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PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat ve dış hat uçuşlarda PCR testi istenecek mi? Uçaklarda PCR testi zorunlu mu?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 4 MART TARİHLİ "KOVİD-19" GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği genelgeye göre, açık alanlar ile sosyal mesafenin uygulanabildiği ve uygun havalandırma koşullarının bulunduğu kapalı yerlerde maske kullanma zorunluluğu uygulanmayacak.

Bu kapsamda;

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PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat ve dış hat uçuşlarda PCR testi istenecek mi? Uçaklarda PCR testi zorunlu mu?

1. UYGULAMADAN KALDIRILAN HÜKÜMLER;

1.1 İlgili Bakanlık Genelgelerimizde; maske kullanımı, HES kodu sorgulaması ve negatif PCR test sonucu ibrazı istenilmesine dair hükümlerin uygulanması 03.03.2022 tarihi itibariyle sonlandırılmıştır.