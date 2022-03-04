PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat ve dış hat uçuşlarda PCR testi istenecek mi? Uçaklarda PCR testi zorunlu mu?

PCR testi zorunluluğu kalktı mı? Şehirler arası seyahat edecek olan aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden PCR testi isteniyordu. Bilim Kurulu Toplantısı'ndan çıkan kararların ardından gözler PCR testi zorunluluğuna çevrildi. Peki, PCR testi zorunluluğu kalktı mı? İç hat ve dış hat uçuşlarda PCR testi istenecek mi? Uçaklarda PCR testi zorunlu mu? İşte cevaplar...