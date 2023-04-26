Aile 8.bölüm tek parça izle! Aile dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı, 9. bölümde neler olacak?

AİLE 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aslan'ın soracağı bir soru, Devin'in herkesin kaderini değiştirecek bir karar vermesini sağlayacaktır. Hülya ise ailesini korumak için harekete geçer. Aslan; Serhat'ı öğrenmeden tüm deliller yok edilmelidir.