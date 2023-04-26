26 Nisan 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Aile 8.bölüm tek parça izle! Aile dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı, 9. bölümde neler olacak?

Aile 8.bölüm tek parça izle! Aile dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı, 9. bölümde neler olacak?

Aile son bölüm full tek parça izle! ShowTV ekranlarının reyting rekorları kıran yeni yapımı Aile, konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın paylaştığı dizi izleyicilerden tam not aldı. Aile, son olarak 25 Nisan Salı günü yeni bölümüyle ekranlara geldi. Diziyi kaçıranlar, "Aile 8.bölümde neler oldu? sorusunu gündeme taşıdı.İşte, Aile 8.bölüm tek parça izleme linki!

Giriş Tarihi: 26.04.2023 15:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 15:38
  • 1
  • 11
Aile 8.bölüm tek parça izle! Aile dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı, 9. bölümde neler olacak?

Aile 8.bölüm kesintisiz tek parça izle! Show TV'de yayınlanan Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolünde olduğu yeni dizi Aile, dün 8. son bölümle ekranlara geldi. Diziyi henüz izlememiş olanlar yeni bölüm izleme linkini araştırmaya başladı. Peki, Aile 8.bölümde neler oldu? İşte, Aile dizisi son bölüm izleme ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Aile 8.bölüm tek parça izle! Aile dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı, 9. bölümde neler olacak?

AİLE 8.BÖLÜM İZLE!

Dizinin son bölümünü aşağıdaki linkten tek parça izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/aile-sezon-1-bolum-8-izle/111253

  • 3
  • 11
Aile 8.bölüm tek parça izle! Aile dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı, 9. bölümde neler olacak?

AİLE 8. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Aslan'ın soracağı bir soru, Devin'in herkesin kaderini değiştirecek bir karar vermesini sağlayacaktır. Hülya ise ailesini korumak için harekete geçer. Aslan; Serhat'ı öğrenmeden tüm deliller yok edilmelidir.

  • 4
  • 11
Aile 8.bölüm tek parça izle! Aile dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı, 9. bölümde neler olacak?

Hülya bu konuda Cihan'ı, kendisine yardım etmeye mecbur bırakır. Aslan bir haftanın sonunda Yağmur'a zarar veren kişinin Serhat olduğunu bulur.

  • 5
  • 11
Aile 8.bölüm tek parça izle! Aile dizisi yeni bölüm fragmanı çıktı mı, 9. bölümde neler olacak?

İşler şimdi içinden çıkılamayacak bir hale girmiştir. "Zulmü görmezden gelmek mazluma ihanettir." öğretisiyle büyüyen Aslan için Serhat'a kesilecek ceza bellidir. Ancak Devin ve Hülya, kendi doğrularıyla Aslan'ın karşısında duracaklardır.