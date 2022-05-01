01 Mayıs 2022, Pazar
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bayram mesajı! Terör yuvaları tek tek imha ediliyor
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Ramazan Bayramı mesajında bayramların, milli ve manevi değerlerin özenle yaşatıldığı; sevgi, saygı, hoşgörü ve vefa hislerinin güçlendiği çok özel günler olduğuna vurgu yaptı. Türk milletinin güvenliği için terör operasyonlarının da devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Pençe-Kilit Operasyonu ile terör yuvaları tek tek imha edilmekte" dedi.
Giriş Tarihi: 01.05.2022 15:38 Güncelleme Tarihi: 01.05.2022 15:39
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