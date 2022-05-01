Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan bayram mesajı! Terör yuvaları tek tek imha ediliyor

"SAVUNMA SANAYİNDE YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'E ÇIKMIŞTIR"

Akar, bu faaliyetlerin yanı sıra eğitim ve tatbikatların da artarak devam ettiğini ifade ederek, "Aynı zamanda yedi iklim üç kıtaya barış, huzur ve adaleti götüren atalarımızdan aldığımız ilhamla, bölge ve dünya barışına katkıda bulunmak için de her türlü gayret gösterilmektedir. Ordumuzun etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerinin artırılması için yerli ve milli savunma sanayimizi geliştirme çalışmaları da başarıyla sürdürülmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, destek ve teşvikleriyle savunma sanayinde yerlilik ve millilik oranı yüzde 80 seviyesine ulaşmıştır. Bu oranı daha da artırmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerlerimizden aldığımız ilhamla, personelimizin kahramanlık ve fedakarlığıyla başaramayacağımız hiçbir görev, aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur" dedi.