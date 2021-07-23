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Rize ve Artvin'de sel felaketi | Başkan Erdoğan'dan 'kentleşme' uyarısı

Artvin'de dün, saatte metrekareye düşen 170 kilogram yağışın ardından meydana gelen, 1 kişinin kaybolduğu, alt ve üst yapıda ağır hasarların oluştuğu sel ve heyelan afetinin hasarı gün ağarınca ortaya çıktı. Selin çekildiği Arhavi ilçesinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömüldü, onlarca araç hurdaya döndü. Vatandaşlar ev ve iş yerlerinde temizlik çalışması başlatırken, ulaşım, su ve elektrik hatlarındaki hasar ve arızalar giderilmeye çalışılıyor. Rize'deki sel felaketinde 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de kayboldu. Başkan Erdoğan sel felaketi ile sarsılan Rize'ye geldi. Cuma namazı sonrası halka hitap eden Başkan Erdoğan, "Acil ihtiyaçlar için 18 milyonluk liralık kaynaktan 3 milyon lirası vatandaşlarımıza ulaştırıldı." dedi.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 09:17 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 15:09
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Rize ve Artvin'de sel felaketi | Başkan Erdoğan'dan 'kentleşme' uyarısı

BAŞKAN ERDOĞAN RİZE'DE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şiddetli yağışlar nedeniyle sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere bugün öğle saatlerinde memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi.

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Rize ve Artvin'de sel felaketi | Başkan Erdoğan'dan 'kentleşme' uyarısı

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Sözlerimin hemen başında mübarek Kurban Bayramı'nızı tebrik ediyorum. Bugün tabi iki bayramı bir arada kutluyoruz aynı zamanda cuma. Hem Rizeli hem Artvinli kardeşlerimiz hem de biz bölgemizde yaşanan afetler nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz. İlçemizde maddi hasarlar oluştu. Geçen hafta meydana gelen sel felaketi ise Rize'mizin genelinde çok ciddi tahribata yol açtı.

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Rize ve Artvin'de sel felaketi | Başkan Erdoğan'dan 'kentleşme' uyarısı

Sele kapılan 8 vatandaşımız kaybolurken 5 vatandaşımız da yaralandı. Kaybolan vatandaşlarımızın 6'sının cenazesine ulaşılırken 2 vatandaşımıza ulaşmak için yoğun çaba gösteriliyor.

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Rize ve Artvin'de sel felaketi | Başkan Erdoğan'dan 'kentleşme' uyarısı

Bugüne kadar sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmlet aile ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Artvin Arhavi'deki kardeşlerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Afet haberini aldığımız andan itibaren devletin tüm imkanlarını seferber ettik.

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Rize ve Artvin'de sel felaketi | Başkan Erdoğan'dan 'kentleşme' uyarısı

Şu ana kadar 328'i arama kurtarma olmak üzere 2860 personel ve 705 araç görev yapmıştır. Afetten kapanan 426 yolun hemen tamamı ulaşıma açılmıştır. Afet bölgesinin tamamına su verilmekte olup, içme suyunda, enerjide, haberleşmede, iletişimde herhangi bir sıkıntı yoktur.