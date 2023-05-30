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Yeni dönemin yol haritası ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım
Son dakika haberler: 28 Mayıs seçim zaferinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık yeni döneminin yol haritası ortaya çıkmaya başladı. "Güçlü kadro, güçlü ekonomi, güçlü program" denilerek etkin adımlar atılacak. Türkiye'nin yurt dışındaki imajını bozan algı operasyonlarının da önüne geçilecek.
Giriş Tarihi: 30.05.2023 08:12Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 08:12