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Yeni dönemin yol haritası ortaya çıktı! Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım

Son dakika haberler: 28 Mayıs seçim zaferinden sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 5 yıllık yeni döneminin yol haritası ortaya çıkmaya başladı. "Güçlü kadro, güçlü ekonomi, güçlü program" denilerek etkin adımlar atılacak. Türkiye'nin yurt dışındaki imajını bozan algı operasyonlarının da önüne geçilecek.

Giriş Tarihi: 30.05.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 30.05.2023 08:12
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Yeni dönemin yol haritası ortaya çıktı! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım

Başkan Erdoğan, balkon konuşmasında "Güven ve istikrarla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi tasarlıyoruz" diyerek çerçeveyi çizdi. İşte bu açıklamanın detayları:

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Yeni dönemin yol haritası ortaya çıktı! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım

GÜÇLÜ PROGRAM, GÜÇLÜ EKONOMİ

"Güçlü kadro, güçlü ekonomik program, güçlü bir ekonomi yönetimi" denilerek yola çıkılacak. Tüm aktörlerle istişare edilerek yola devam edilecek.

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Yeni dönemin yol haritası ortaya çıktı! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım

VAATLER DE EKONOMİK PROGRAMDA: Dünyanın ve Türkiye'nin değişen şartlarını dikkate alarak bazı güncellemelerle ekonomik eylem planı devam edecek. Programa seçimde vatandaşlara verilen sözler dahil edilecek.

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Yeni dönemin yol haritası ortaya çıktı! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım

FİYATLAR DÜŞÜRÜLECEK: Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyada da emtia fiyatlarının düşmesi olumlu etkiler yaratacak. Ayrıca konut, kentsel dönüşüm konusundaki kampanyalar devreye girecek.

Enerji ve konut ve gıda enflasyonu artıran ve halkın ekonomisini doğrudan etkileyen alanlara ilişkin adımlar atılacak.

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Yeni dönemin yol haritası ortaya çıktı! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım

TARIMDA YENİ DÖNEM: Gıda güvenliği için kırsalda nüfusu tutmak için adımlar atılacak. Özellikle gençlerin tarımda kalmasını sağlayacak uygulamalar yapılacak, uygun koşullu krediler verilecek.