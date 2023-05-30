Yeni dönemin yol haritası ortaya çıktı! Başkan Erdoğan’dan Türkiye Yüzyılı için güçlü adım

Başkan Erdoğan, balkon konuşmasında "Güven ve istikrarla yola devam edeceğiz ve güçlü bir ekonomi yönetimini bu iki kavramın üzerine kuracağız. Uluslararası itibara sahip bir finans yönetimi tasarlıyoruz" diyerek çerçeveyi çizdi. İşte bu açıklamanın detayları: