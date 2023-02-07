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AFAD ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ | AFAD eğitimi nereden, nasıl alınır? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI!

"AFAD arama kurtarma eğitimi nasıl alınır?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'a gönüllü olarak başvuru yapmak isteyenler konu hakkında detayları araştırıyor. AFAD arama kurtarma eğitiminin nereden nasıl alınacağı merak konusu oluyor. İşte, AFAD gönüllülük sistesmi başvuru ekranı ve konuya dair merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:36 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:36
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AFAD ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ | AFAD eğitimi nereden, nasıl alınır? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI!

10 ili de sarsıntıya uğratan Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD gönüllüsü olmak isteyen binlerce vatandaş, araştırmalarına hız kazandırdı.AFAD arama kurtarma çalışmalarına katılmak isteyenler, ilk yardım eğitimi ve başvurular hakkında detayları sorguluyor. Peki, AFAD eğitimi nasıl alınır? İşte, başvuru ekranı!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AFAD ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ | AFAD eğitimi nereden, nasıl alınır? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI!

AFAD GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 15 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olan herkes gönüllü olabilir. AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir. AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.

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AFAD ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ | AFAD eğitimi nereden, nasıl alınır? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI!

- 15 yaşını doldurmuş ve TC Vatandaşı olan herkes temel AFAD gönüllüsü olabilir.

- Destek AFAD gönüllüsü eğitimlerine katılabilmek için 18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.

AFAD Gönüllülük Sistemine başvurular e-devlet üzerinden alınmaktadır. Aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek başvuru yapabilirsiniz.

AFAD GÖNÜLLÜLÜK SİTESMİ BAŞVURU EKRANI

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AFAD ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ | AFAD eğitimi nereden, nasıl alınır? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI!

AFAD Gönüllülük Sistemi Eğitim Programı

Bu programın amacı, Afet ve acil durumlar için AFAD'a destek olacak; yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmektir.

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AFAD ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ | AFAD eğitimi nereden, nasıl alınır? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI!

AFAD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır. Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD Gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılmasını hedeflenmektedir.