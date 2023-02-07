AFAD ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ | AFAD eğitimi nereden, nasıl alınır? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI!

AFAD GÖNÜLLÜSÜ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

AFAD Gönüllüsü olmaya istekli 15 yaşını doldurmuş ve T.C. vatandaşı olan herkes gönüllü olabilir. AFAD Gönüllüsü adaylarının eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak zaman opsiyonlarına sahip olması gereklidir. AFAD Gönüllülük eğitimlerine/ görevlerine katılacak olan AFAD Gönüllüsü adaylarının sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun olması gereklidir.