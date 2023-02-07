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AFAD ARAMA KURTARMA EĞİTİMİ | AFAD eğitimi nereden, nasıl alınır? E-DEVLET AFAD GÖNÜLLÜLÜK BAŞVURU EKRANI!
"AFAD arama kurtarma eğitimi nasıl alınır?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki deprem sonrası AFAD'a gönüllü olarak başvuru yapmak isteyenler konu hakkında detayları araştırıyor. AFAD arama kurtarma eğitiminin nereden nasıl alınacağı merak konusu oluyor. İşte, AFAD gönüllülük sistesmi başvuru ekranı ve konuya dair merak edilen detaylar...
Giriş Tarihi: 07.02.2023 10:36Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 10:36