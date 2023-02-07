7 Şubat hangi uçuşlar iptal edildi? THY, PEGASUS, ANADOLU JET uçuşları iptal mi? BUGÜN İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ LİSTESİ!

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları ve Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası THY, Pegasus, Anadolu Jet gibi firmalar uçak seferleri hakkında duyuru yaptı. Geçtiğimiz günlerde 238 seferin iptal olduğu bildirilmişti. Yaşanan olaylar sonrası vatandaşlar uçak seferleri hakkında son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, uçak seferleri iptal mi oldu, hangi hava yoları kapandı? İşte, haberin detayları...