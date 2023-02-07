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Haberler Galeri 7 Şubat hangi uçuşlar iptal edildi? THY, PEGASUS, ANADOLU JET uçuşları iptal mi? BUGÜN İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ LİSTESİ!

7 Şubat hangi uçuşlar iptal edildi? THY, PEGASUS, ANADOLU JET uçuşları iptal mi? BUGÜN İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ LİSTESİ!

Ülkemiz deprem felaketiyle mücadele etmeye devam ediyor. Kar yağışının da etkisiyle binlerce kişi, "uçak seferleri iptal mi?" sorusunu gündeme taşıdı. Özellikle İstanbul ve Adana'da yaşayan vatandaşlar, uçak seferlerine dair son dakika açıklamalarını takip ediyor. THY, İstanbul Havalimanı'nda olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 Şubat'ta 238 sefer iptal edilmişti. THY'den konuya dair yeni bir duyuru geldi. Peki, hangi hava yolları kapatıldı? İşte, 7 Şubat 2023 THY, Sabiha Gökçen, İstanbul Havalimanı, Malatya, Adana, Kahramanmaraş, Gaziantep uçak seferleri listesi...

Giriş Tarihi: 07.02.2023 16:28 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 16:35
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7 Şubat hangi uçuşlar iptal edildi? THY, PEGASUS, ANADOLU JET uçuşları iptal mi? BUGÜN İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ LİSTESİ!

Yurt genelinde olumsuz hava koşulları ve Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük deprem sonrası THY, Pegasus, Anadolu Jet gibi firmalar uçak seferleri hakkında duyuru yaptı. Geçtiğimiz günlerde 238 seferin iptal olduğu bildirilmişti. Yaşanan olaylar sonrası vatandaşlar uçak seferleri hakkında son dakika açıklamalarını takip ediyor. Peki, uçak seferleri iptal mi oldu, hangi hava yoları kapandı? İşte, haberin detayları...

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7 Şubat hangi uçuşlar iptal edildi? THY, PEGASUS, ANADOLU JET uçuşları iptal mi? BUGÜN İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ LİSTESİ!

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAKİ SEFERLER AZALTILACAK

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda yarın ve çarşamba günü yüzde 25 azaltma yapılacak.

UÇUŞ BİLGİ EKRANI

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI UÇUŞ SEFERLERİ

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7 Şubat hangi uçuşlar iptal edildi? THY, PEGASUS, ANADOLU JET uçuşları iptal mi? BUGÜN İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ LİSTESİ!

Havalimanının işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) İstanbul'daki hava durumuna ilişkin toplantı yaptığı belirtildi.

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7 Şubat hangi uçuşlar iptal edildi? THY, PEGASUS, ANADOLU JET uçuşları iptal mi? BUGÜN İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ LİSTESİ!

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 7-8 Şubat tarihlerinde yüzde 25 oranlarında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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7 Şubat hangi uçuşlar iptal edildi? THY, PEGASUS, ANADOLU JET uçuşları iptal mi? BUGÜN İPTAL EDİLEN UÇAK SEFERLERİ LİSTESİ!

THY UÇUŞLARI 100 TL'YE SABİTLEDİ

THY yaptığı açıklamada Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL'ye sabitledi.