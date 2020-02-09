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Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?

Genel af Meclis'e geldi mi? Af yasası son durum genel af bekleyenler tarafından sorgulanıyor. İkinci yargı paketi detayları da gün geçtikçe belli oluyor. Peki, hangi suçlara af çıkacak? Ceza indirimi kapsamına giren suçlar vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. İkinci yargı paketi kapsamında yapılacak düzenlemeler için gözler TBMM'ye çevrildi. Düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kalkması ve 1 ay hapis cezası alan birinin bile hapiste belirli bir süre kalması öngörülüyor. 70 yaş üzeri kişilerin cezalarının son yıllarını konutlarında çekmeleri planlanıyor. Yeni düzenlemede, 1 ay hapis cezası alan birisinin cezasının infazı 15 gün olacak. Bu sürenin 1/5'i denetimli serbestlikte değerlendirilecek. İşte, af yasasında son durum...

Giriş Tarihi: 09.02.2020 01:02 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 01:04
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Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?

Af yasası son durum nedir? Genel af yasasına ilişkin açıklamalar ve son gelişmeler takip ediliyor. İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak? Binlerce kişiyi yakından ilgilendiren genel af düzenlemesine ilişkin çalışmalarda sona gelindi. Genel af ve ceza düzenlemesinin Meclis'e gelmesi bekleniyor. Yeni düzenlemede cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için çalışmalar yapıldığı belirtiliyor. Çalışmalarda, sanığın 1 ay dahi ceza alması halinde, cezasının bir bölümünü hapishanede geçirmesi öngörülüyor. Peki, genel af Meclis'e geldi mi? Af yasasından son durum ve detayları haberimizde!

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Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?

BAKAN TARİH VERDİ

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını cevapladı.

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Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?

Bakan Gül, "İkinci yargı paketi Meclis'e ne zaman gelecek?" sorusu üzerine, şöyle konuştu: "Meclisin gündeminde olacak bir konu. 'Şu tarihte olur ya da şu şekilde olur' dememiz, Meclis'in saygınlığına, yasamanın asliliğine aykırı olur. Cumhurbaşkanı'mız da 'Birkaç hafta içinde neticeye kavuşur' dedi. Umut ediyorum, Meclis'imiz, AK Parti grubu öncülüğünde uzlaşıyla bu konudaki talepleri de yerine getirecektir."

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Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?

Bakan Gül, infaz düzenlemesine ilişkin soru üzerine ise "Ceza infaz düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e gelecek. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek. Grubumuzun sorduğu sorular ya da teknik hususlar var ama bu, siyaseten verilmesi gereken bir konu. Çünkü toplumu rahatsız etmemeniz lazım. Bu konuda beklentiyi de yine infaz hukuku, hakkaniyet, adalet çerçevesinde hazırlamak lazım. AK Parti grubu da bunun üzerine çalışıyor" diye konuştu.

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Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?

İKİNCİ YARGI PAKETİNDE NELER VAR?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve kısa bir süre içerisinde Meclis gündemine gelmesi beklenen düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kaldırılacak. 1 ay hapis cezası bile alan birisi belirli bir süre cezaevinde kalacak. Cinsel, uyuşturucu, örgütlü, terör suçlarını işleyenler ile mükerrerler (tekrar suç işleyenler) hariç cezaların infazı 2/3 (yüzde 67) yerine ½ (yüzde 50) olarak uygulanacak.