Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?

Bakan Gül, infaz düzenlemesine ilişkin soru üzerine ise "Ceza infaz düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e gelecek. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek. Grubumuzun sorduğu sorular ya da teknik hususlar var ama bu, siyaseten verilmesi gereken bir konu. Çünkü toplumu rahatsız etmemeniz lazım. Bu konuda beklentiyi de yine infaz hukuku, hakkaniyet, adalet çerçevesinde hazırlamak lazım. AK Parti grubu da bunun üzerine çalışıyor" diye konuştu.