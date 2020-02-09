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Af yasası son durum: Genel af Meclis’e geldi mi? İkinci Yargı paketinde hangi suçlara af çıkacak?
Genel af Meclis'e geldi mi? Af yasası son durum genel af bekleyenler tarafından sorgulanıyor. İkinci yargı paketi detayları da gün geçtikçe belli oluyor. Peki, hangi suçlara af çıkacak? Ceza indirimi kapsamına giren suçlar vatandaşların araştırdığı konulardan birisi. İkinci yargı paketi kapsamında yapılacak düzenlemeler için gözler TBMM'ye çevrildi. Düzenleme ile cezasızlık algısı ortadan kalkması ve 1 ay hapis cezası alan birinin bile hapiste belirli bir süre kalması öngörülüyor. 70 yaş üzeri kişilerin cezalarının son yıllarını konutlarında çekmeleri planlanıyor. Yeni düzenlemede, 1 ay hapis cezası alan birisinin cezasının infazı 15 gün olacak. Bu sürenin 1/5'i denetimli serbestlikte değerlendirilecek. İşte, af yasasında son durum...
Giriş Tarihi: 09.02.2020 01:02 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 01:04
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