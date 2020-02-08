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Tüm kurumlar seferber oldu! Depremzedeler için 'psikososyal destek ekipleri' devrede

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da yaşanan depremin hemen ardından 6 ilden gelen uzmanların desteğiyle "psikososyal destek ekipleri" oluşturdu. Depremin yaralarını sarmak için AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda devletin tüm kurumları seferber oldu.

Giriş Tarihi: 08.02.2020 20:55 Güncelleme Tarihi: 08.02.2020 21:00
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Tüm kurumlar seferber oldu! Depremzedeler için 'psikososyal destek ekipleri' devrede
Tüm kurumlar seferber oldu! Depremzedeler için 'psikososyal destek ekipleri' devrede

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Elazığ'da yaşanan depremin hemen ardından 6 ilden gelen uzmanların desteğiyle "psikososyal destek ekipleri" oluşturarak depremzedelere hizmet vermeye devam ediyor.

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Tüm kurumlar seferber oldu! Depremzedeler için 'psikososyal destek ekipleri' devrede
Tüm kurumlar seferber oldu! Depremzedeler için 'psikososyal destek ekipleri' devrede

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmak için AFAD ve Kızılay'ın koordinasyonunda devletin tüm kurumları seferber oldu.

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Tüm kurumlar seferber oldu! Depremzedeler için 'psikososyal destek ekipleri' devrede
Tüm kurumlar seferber oldu! Depremzedeler için 'psikososyal destek ekipleri' devrede

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı psikososyal destek ekipleri de depremzedelerin ihtiyaçlarını tespit etmek için ilk andan itibaren bölgede çalışma yürütüyor.

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Tüm kurumlar seferber oldu! Depremzedeler için 'psikososyal destek ekipleri' devrede
Tüm kurumlar seferber oldu! Depremzedeler için 'psikososyal destek ekipleri' devrede

Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Maraş, Adıyaman ve Bingöl'den gelen uzmanların katılımıyla, Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda oluşturulan ekipler, depremden etkilenen vatandaşlara destek sağlıyor.

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Tüm kurumlar seferber oldu! Depremzedeler için 'psikososyal destek ekipleri' devrede
Tüm kurumlar seferber oldu! Depremzedeler için 'psikososyal destek ekipleri' devrede

Hastanelerde ve enkaz alanlarında bulunan depremzedelerle tek tek görüşerek öncelikli ihtiyaçları saptayan ve ilgili kurumlara yönlendiren uzmanlar, psikososyal destek için kurulan çadırlarda da vatandaşların yaşadığı travmayı atlatmaları için hizmet sunuyor.