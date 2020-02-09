Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu. Sınıra hareket eden askerler çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giriş Tarihi: 09.02.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 15:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





