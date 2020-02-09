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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando ve paletli zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen komando ile ZPT'lerin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu. Sınıra hareket eden askerler çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Giriş Tarihi: 09.02.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 09.02.2020 15:49
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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat!

Türk Silahlı Kuvvetlerince, İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı loder sevkiyatı yapıldı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat!

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen zırhlı loder iş makinelerinin yer aldığı askeri konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat!

30 tırdan oluşan zırhlı iş makinesi konvoyu, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat!

Askeri araçların geçişi sırasında çocuklar bayrak açıp sevgi gösterisinde bulundu.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden İdlib'deki gözlem noktalarına sevkiyat!

Sınıra hareket eden askerler çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.