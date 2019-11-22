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Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?

Af yasası son durum af haberi bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var? Af yasası çıkacak mı sorusuna mahkum yakınları yanıt arıyor. Genel af için son açıklamalar Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimine yönelik açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda yer alan haberlerde ceza infaz süresinin yarı yarıya düşürüleceği yer alıyordu. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 23:08
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Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?

Genel af yasasına ilişkin açıklamalar ve son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası çıkacak mı? Af yasası son durum yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni yargı paketinde ceza indiriminin olabileceği belirtiliyordu. Peki, ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var? Ceza infaz süresinin bazı suçlarda üçte ikiden yarı yarıya düşürülmesi, kalan cezanın 1/5'inin denetimli serbestlik kapsamına alınması gibi değişiklik önerileri yer alan çalışmanın MHP'nin bazı suçlarda 5 yıl şartlı ceza indirimi öngören teklifinin ne kadarını içereceği ise bilinmiyor.

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Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?

AF YASASI ÇIKACAK MI? İŞTE SON DURUM!

39 maddelik ilk yargı paketi geçtiğimiz gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Şimdi gözler ikinci yargı paketine çevrildi. 30 maddeden oluşan ikinci yargı paketi TBMM Başkanlığı'na sunulacak. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.

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Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ikinci pakete ilişkin takvimin belli olup olmadığının sorulması üzerine, tarihin Meclisin gündemi ve yoğunluğuna bağlı olarak netleşeceğini kaydetti. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.

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Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?

24 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaşan birinci yargı paketinde tutukluluk süre ile ilgili madde dikkat çekiyor. Maddeye göre, soruşturma evresinde tutukluluk süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işler bakımından 6 ayı, ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde ise 1 yılı geçemeyecek.

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Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?

Ancak Türk Ceza Kanunu'nun 2. kitap 4. kısmında yer alan "Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar ve devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk; Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlar ve toplu işlenen suçlar" bakımından bu süre en çok 1 yıl 6 ay olacak, gerekçesi gösterilerek 6 ay daha uzatılabilecek.