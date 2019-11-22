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Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
Af yasası son durum af haberi bekleyen binlerce kişi tarafından sorgulanıyor. Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var? Af yasası çıkacak mı sorusuna mahkum yakınları yanıt arıyor. Genel af için son açıklamalar Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan Gül, yeni yargı paketinde ceza indirimine yönelik açıklamalarda bulundu. Kamuoyunda yer alan haberlerde ceza infaz süresinin yarı yarıya düşürüleceği yer alıyordu. İkinci yargı paketinin 2019 Kasım ayı içerisinde Meclis'e geleceği kulislerde konuşuluyor.
Giriş Tarihi: 22.11.2019 23:07 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 23:08
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Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
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Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
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Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
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Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?
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Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?