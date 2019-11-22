Af yasası çıkacak mı son durum nedir? Ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var?

Genel af yasasına ilişkin açıklamalar ve son gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Af yasası çıkacak mı? Af yasası son durum yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni yargı paketinde ceza indiriminin olabileceği belirtiliyordu. Peki, ceza indirimi olacak mı? Yeni yargı paketinde neler var? Ceza infaz süresinin bazı suçlarda üçte ikiden yarı yarıya düşürülmesi, kalan cezanın 1/5'inin denetimli serbestlik kapsamına alınması gibi değişiklik önerileri yer alan çalışmanın MHP'nin bazı suçlarda 5 yıl şartlı ceza indirimi öngören teklifinin ne kadarını içereceği ise bilinmiyor.