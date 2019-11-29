Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Sürücülerin kış aylarında güvenli sürüş yapabilmesi için takması zorunlu olan kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği uygulaması için lastikçilerde yoğunluk başladı. Binlerce kişi lastiklerini değiştirmek için lastikçilere akın etti. Can ve mal güvenliğini sağlamak için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. İşte, kış lastiği takmama cezası ne kadar sorusunun yanıtı!