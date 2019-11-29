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Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Sürücülerin kış aylarında güvenli sürüş yapabilmesi için takması zorunlu olan kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği uygulaması için lastikçilerde yoğunluk başladı. Binlerce kişi lastiklerini değiştirmek için lastikçilere akın etti. Can ve mal güvenliğini sağlamak için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekiyor. İşte, kış lastiği takmama cezası ne kadar sorusunun yanıtı!

Giriş Tarihi: 29.11.2019 21:09 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 21:10
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Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Uygulamanın başlamasına sayılı günler kala lastikçilerde vatandaşlar yoğun kuyruklar oluşturuyor. Söz konusu uygulamayla, kış şartlarına göre önlemini almayan, kış lastiği olmayan araçların yolu kapatması ve insanların mağduriyete uğraması önlenmeye çalışılıyor. Can ve mal güvenliği için büyük önem taşıyan kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Kış lastiği takmama cezası ne kadar? İşte cevabı!

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Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NE KADAR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor. Söz konusu yetki, bakanlıkça valiliklere de devredilebiliyor.

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Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Kurala uymayan sürücülere 625 lira ceza kesilecek.

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Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

Söz konusu ceza, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacak yeniden değerleme oranı çerçevesinde 1 Ocak 2020 itibarıyla güncellenecek.

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Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?
Kış lastiği takmama cezası ne kadar? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor?

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kış lastiği takma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak ve 1 Nisan 2020'ye kadar devam edecek.