Af çıkacak mı sorusuna yanıt! Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketinde neler var? Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kader mahkumları ve yakınları tarafından merakla beklenen ceza indirimine dair soru da Gül'e soruldu. Bakan Gül, ceza indirimi ile ilgili bir çalışma olmadığını söyledi. Peki, af çıkacak mı? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak? İkinci yargı paketinde neler var? İşte merak edilen soruların yanıtları... Giriş Tarihi: 20.11.2019 17:27 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 17:33 Af yasası çıkacak mı? Bu soru çok uzun süredir Türkiye'nin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor. Kader mahkumları ve yakınları heyecanla yargı reformunun ikinci kısmının TBMM'ye sunulmasını bekliyor. Yargı paketinin ikinci bölümünde ceza infaz yasası ile ilgili düzenlemelerin yer alması bekleniyor. İnfaz düzenlemesi ile birlikte bir ceza indirimi olup olmayacağı merak ediliyordu. Soru Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e de soruldu. Gül binlerce kader mahkumu ve yakınının merakla beklediği ceza indirimi ile ilgili detayları aktardı. Peki, af yasası çıkacak mı? Ceza indirimi olacak mı? İşte Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yargı paketi ile ilgili açıklamaları... ADALET BAKANI'NDAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI
Hukuk mahkemelerinde 4 milyonun üzerinde dosya bulunduğunu ifade eden Gül, bu davaları hızlandıracak ve daha rasyonel hale getirecek birtakım düzenlemeler düşünüldüğünü, pakette daha çok usul hükümlerine ilişkin düzenlemeler olacağını söyledi.
İkinci yargı paketinin cezaya ilişkin bir düzenlemeyi öngörmediğini dile getiren Gül, "Cezaya ilişkin, ileriki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir.
Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili, noterlik, icralara yönelik borçlunun kendi malını satabilmesi gibi birtakım vatandaş lehine olan, yargılamaları hızlandıran düzenlemeler düşünülüyor." açıklamasında bulundu.
CEZA İNDİRİMİ AÇIKLAMASI Ceza indirimiyle ilgili düzenlemenin, Meclisteki siyasi parti gruplarının belirleyeceği bir konu olduğunu belirten Gül, "Yargı paketi çerçevesinde öyle bir çalışma yok. O konular ayrıca siyaseten tartışılıyor. Yargı paketi kendi içerisinde devam edecek. Meclis kendi gündemine hakim." diye konuştu.