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Barış Atay’dan TBMM'de alçak sözler! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP'den Hatay milletvekili seçilerek TBMM sıralarına oturan ardından da partiden ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ne katılan Barış Atay, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'ye yönelik çirkin ifadeler kullanarak alçakça tehditler savurdu. Atay'ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve vatandaşlar Atay'a çok sert sözlerle tepki gösterdi.

Giriş Tarihi: 20.11.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 16:13
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Barış Atay’dan TBMM'de alçak sözler! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Meclis kürsüsünden kaos planlarını itiraf eden Barış Atay, "Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi'yi mumla arayacaksınız" sözleriyle gündeme geldi. Alçak tehditler savuran Atay'ın skandal sözlerine vatandaşlar kayıtsız kalmadı ve anında sosyal medya üzerinden sert sözlerle bombardımana tuttular.

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Barış Atay’dan TBMM'de alçak sözler! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Sandıkta demokratik yollarla istediklerini alamayan odaklar yine kaos planları yapmaya başladı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı ve Hatay Milletvekili Barış Atay, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla tepkilerin odağı haline geldi.

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Barış Atay’dan TBMM'de alçak sözler! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

Türkiye'yi karanlık bir senaryoya sürüklemek istediklerinin sinyalini veren Atay, Hükümeti Gezi'den de şiddetli sokak olaylarıyla tehdit etti.

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Barış Atay’dan TBMM'de alçak sözler! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

"GEZİ'Yİ MUMLA ARAYACAKSINIZ"

Atay, "Bugün Şili'de, Ekvador'da, Lübnan'da, Azerbaycan'da "Kesinlikle sokağa çıkmaz." denilen insanların kendi iradelerini nasıl ortaya koyduğunu, nasıl karşı çıktıklarını görün, bakın, hiç aklınızdan çıkmayan Gezi'yi düşünün. Bu halk sizi iktidardan indirecek ama o gün emin olun, Gezi'yi mumla arayacaksınız." diyerek alçakça tehditler savurdu.

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Barış Atay’dan TBMM'de alçak sözler! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...

İşte Barış Atay'ın skandal sözlerine halktan gelen tepkiler...