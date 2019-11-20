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Barış Atay’dan TBMM'de alçak sözler! Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor...
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olan HDP'den Hatay milletvekili seçilerek TBMM sıralarına oturan ardından da partiden ayrılarak Türkiye İşçi Partisi'ne katılan Barış Atay, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti'ye yönelik çirkin ifadeler kullanarak alçakça tehditler savurdu. Atay'ın bu sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı ve vatandaşlar Atay'a çok sert sözlerle tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 20.11.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 20.11.2019 16:13
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