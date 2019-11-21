Af yasası ne zaman çıkacak? Ceza infaz yasası nasıl olacak? Ceza indirimi olacak mı?

TBMM'ye sunulması planlanan 'İkinci Yargı Paketi' ve infaz düzenlemesiyle ilgili bir çalışma gerçekleştiriyor. Çalışmaya göre, infaz indiriminin kapsadığı suçlarda cezaevinde kalınacak süre 3'te 2'den yüzde 50'ye indirilecek. 2 ila 4 yıl arasında hüküm giyenler, suç şekline göre 1 gün ile 1 ay arasında cezaevinde yatacak, 20 yıl ceza alan biri 10 yıl cezaevinde kalacak. Peki, Ceza infaz yasası nasıl olacak? Af yasası ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 21.11.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2019 12:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





