Af çıkacak mı? Genel af yasası Meclis'e gelecek mi? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak?

Af ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kader mahkumları ve yakınları gün aşırı, 'Af çıkacak mı? Genel af Meclis'e gelecek mi? Ceza infaz yasası ne zaman çıkacak?' gibi sorulara yanıt arıyor. Yargı reform paketinin ilk aşaması TBMM'de onaylanarak yürürlüğe girdi. İkinci yargı paketi için ise çalışmalar sürüyor. Yargı paketinin ikinci kısmında ağırlıklı olarak infaz süreleri ile ilgili düzenleme yer alacak. Af bekleyenlerin yakından takip ettiği infaz düzenlemesi ile ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptığı son dakika açıklamasında, "Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlıyoruz. Adliyenin kapısı adaletin kapısıdır." dedi. AK Parti MYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik, "Sistem üzerinde çalışıyoruz. Bir kereye mahsus af gibi bir planımız yok" ifadelerini kullanmıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da bir açıklama yaparak, "Af değil, şartlı ceza indirimi sunduk. 129 bin kişi tahliye olabilir" demişti. İşte yargı paketi ile ilgili sıcak gelişmeler...

Giriş Tarihi: 30.10.2019 12:22 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 12:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





