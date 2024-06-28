Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2024 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP ile 5. 6. 7. 8. sınıf yıl sonu notu hesaplama ekranı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları öncesinde öğrenciler ve veliler tercih heyecanını yaşıyor. Tercih dönemi için gerekli bilgileri araştıran öğrenciler, okul puanı ile öğrenci alan liseler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, okul puanı ile alan liseler hangileri? İşte 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP-YBP ile 5., 6., 7. ve 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı!