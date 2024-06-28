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Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2024 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP ile 5. 6. 7. 8. sınıf yıl sonu notu hesaplama ekranı

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçları öncesinde öğrenciler ve veliler tercih heyecanını yaşıyor. Tercih dönemi için gerekli bilgileri araştıran öğrenciler, okul puanı ile öğrenci alan liseler hakkında detaylı bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, okul puanı ile alan liseler hangileri? İşte 2024 LGS sınavsız öğrenci alan liseler ve OBP-YBP ile 5., 6., 7. ve 8. yıl sonu notu hesaplama ekranı!

ahaber.com.tr
Giriş: 28.06.2024 08:40
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Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2024 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP ile 5. 6. 7. 8. sınıf yıl sonu notu hesaplama ekranı

LGS sonuçlarına göre sınavsız öğrenci alan liseler öğrenciler tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu liseler, öğrencilerin başarı puanlarına ve belirli kriterlere göre kabul edilmesine olanak tanıyor. Peki, okul puanı ile alan liseler hangileri? İşte detaylar!

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Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2024 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP ile 5. 6. 7. 8. sınıf yıl sonu notu hesaplama ekranı

OKUL PUANI İLE ALAN LİSELER HANGİLERİ?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) çerçevesinde, öğrencilerin lise yerleştirmeleri genellikle Merkezi Sınav puanı üzerinden yapılırken, bazı okullar okul puanı ile öğrenci kabul etmektedir.

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Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2024 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP ile 5. 6. 7. 8. sınıf yıl sonu notu hesaplama ekranı

Merkezi yerleştirmede genellikle Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) doğrudan etkili olmasa da, öğrenciler arasında puan eşitliği olduğunda devreye girer.

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Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2024 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP ile 5. 6. 7. 8. sınıf yıl sonu notu hesaplama ekranı

OKUL PUANININ HESAPLANMASI

Orta öğretim mezuniyet puanı, 100 üzerinden hesaplanıp 5 ile çarpılarak OBP elde edilir. Örneğin, mezuniyet notu 80 olan bir öğrencinin OBP'si 400, notu 50 olan bir öğrencinin ise OBP'si 250 olarak hesaplanır.

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Okul puanı ile alan liseler hangileri? 2024 LGS sınavsız öğrenci liseler için OBP-YBP ile 5. 6. 7. 8. sınıf yıl sonu notu hesaplama ekranı

LGS PUAN HESAPLAMA

LGS'de öğrencilerin puanları, sözel ve sayısal bölümlerin alt testleri üzerinden hesaplanır. Her testin doğru ve yanlış cevapları belirlenip, yanlışların üçte biri doğrulardan düşülerek ham puanlar hesaplanır.