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Kabine Toplantısı son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir?

KYK borcu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçlarıyla ilgili nasıl bir çalışma yapıldığı merak ediliyor. Bu kapsamda bayram tatilinin ardından yapılacak ilk Kabine Toplantısı işaret edilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan, toplantının ardından yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaşacak. Peki, KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.07.2022 16:39
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Kabine Toplantısı son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir?

Son dakika... KYK borçları silinecek mi? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yükseköğrenim öğrencilerine yönelik burs ve kredi veriliyor. Öğrenim kredisi kullanan öğrenciler, mezun olduktan 2 yıl sonra geri ödemeye başlıyorlar. Kredi borcu olan öğrenciler, söz konusu borçlar ile ilgili nasıl bir düzenleme yapılacağını araştırıyor. Peki, KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kabine Toplantısı son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir?

KYK BORCU SİLİNECEK Mİ, YAPILANDIRILACAK MI?

Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından KYK borçlarıyla ilgili kamuoyuna açıklamalarda bulunacak. Yeni düzenlemeye ilişkin detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Kabine Toplantısı son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir?

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN KREDİ BORCU AÇIKLAMASI

Bakan Kasapoğlu, katıldığı bir televizyon programında KYK kredi borcu hakkında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili açıklama yaptılar. Genç odaklı siyasetimiz devam edecek. Biz özellikle gençlerimizin fırsat eşitliği noktasında biliyorsunuz her ilde bir üniversite var. Bazı illerde daha fazla var.

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Kabine Toplantısı son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir?

Türkiye'de burs sistemini büyükşehir belediye başkanıyken gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse onu koyduk. Faize en karşı olan biziz. Bu anlamda bu faiz uygulaması değildir. Burada 351 sayılı Fiyat Endeksi ile ilgili bir uygulama. 12 ay burs ve kredi veriyoruz.

Hiçbir konjektüre öğrencimizi kurban etmeyiz. Çalışmalarımız hazır, her şey hazır. Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası gençlerimizle ilgili açılımları açıklayacaklar"

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Kabine Toplantısı son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir?

KREDİNİN BURSA DÖNÜŞMESİ İÇİN NE YAPILMASI GEREKMEKTEDİR?

Kredi almakta iken durumunda sonradan değişiklik olanlardan; (öncelikli burs verilecek öğrenciler) kapsamına giren öğrencilerin kredileri bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla öğrencilerin durumunda meydana gelen değişikliği izleyen ödeme döneminden itibaren bursa dönüştürülmektedir. Bu durumda bulunan öğrencilerin dilekçe ile veya bizzat Genel Müdürlük adresine müracaat etmesi gerekmektedir.