18 Temmuz 2022, Pazartesi
Kabine Toplantısı son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir?
KYK borcu ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Üniversite öğrencilerinin KYK kredi borçlarıyla ilgili nasıl bir çalışma yapıldığı merak ediliyor. Bu kapsamda bayram tatilinin ardından yapılacak ilk Kabine Toplantısı işaret edilmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Kabine Toplantısı bugün gerçekleştiriliyor. Başkan Erdoğan, toplantının ardından yeni düzenlemeyi kamuoyuyla paylaşacak. Peki, KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 18.07.2022 16:39
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