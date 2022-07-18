Kabine Toplantısı son dakika: KYK borcu silinecek mi? KYK kredi borçları yapılandırılacak mı, af var mı? Yeni düzenleme nedir?

Türkiye'de burs sistemini büyükşehir belediye başkanıyken gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı. Öğrencilerimizin beklentisi neyse onu koyduk. Faize en karşı olan biziz. Bu anlamda bu faiz uygulaması değildir. Burada 351 sayılı Fiyat Endeksi ile ilgili bir uygulama. 12 ay burs ve kredi veriyoruz.

Hiçbir konjektüre öğrencimizi kurban etmeyiz. Çalışmalarımız hazır, her şey hazır. Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası gençlerimizle ilgili açılımları açıklayacaklar"