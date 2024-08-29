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Haberler Galeri Narin'in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey'in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?

Narin'in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey'in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?

8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğu haberi tüm Türkiye'de büyük bir yankı uyandırdı. Kamuoyunda çığ gibi büyüyen bu olayda yaşanan gelişmelerde yakından takip ediliyor. Küçük kıza ne olduğu merak konusu olurken soruşturma esnasında ağabey Enes Güran'ın kolundaki şüpheli ısırık izi ortalığı iyice karıştırdı. Peki Narin'in abisi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey'in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 16:20
Narin’in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey’in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?

Kayıp Narin'in ağabeyinin kolunda bulunan ısırık izinin hemen ardından vatandaşlar detayları merak etmeye başladılar. Arama motorlarında "Narin'in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı?" sorularının cevapları merak ediliyor. İşte konuya ilişkin tüm detaylar...

Narin’in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey’in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?

Türkiye'nin günlerdir gündeminde olan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları, gönüllüler ve binlerce personelin katılımıyla devam ediyor. Diyarbakır'da kaybolan küçük kızın bulunması için Jandarma, AFAD ve gönüllü ekipler seferber olmuş durumda. Narin'in kaybolmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, ağabeyi Enes Güran'ın gözaltına alınması ise olayın seyrini değiştirdi.

Narin’in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey’in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?

Enes Güran Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Narin Güran'ın kaybolmasından sonra yürütülen soruşturma kapsamında, ağabeyi Enes Güran'ın kollarında ısırık izleri olduğu belirlendi. Bu durum üzerine Enes, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan incelemelerden sonra tekrar Diyarbakır'a getirilen Enes Güran, DNA sonuçları açıklanana kadar gözaltında tutuluyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön rapor ise kamuoyunda merakla bekleniyordu.

Aile 18 yaşındaki ağabeyin kendi kendini ısırdığını iddia ederek 'Sinirlendiği zaman kendisini, kolunu ısırıyor' ifadelerini kullandı.

Narin’in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey’in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?

Adli Tıp Raporu: Diş İzleri Narin'e Ait Değil

Adli Tıp Kurumu, Narin'in en son diş muayenesinde çekilen diş ve çene röntgenlerini inceleyerek, ağabeyinin kolundaki ısırık izleriyle karşılaştırdı. İlk sonuçlar, diş izlerinin Narin'e ait olmadığını ortaya koydu. Bu durum, soruşturmanın seyrini bir kez daha değiştirdi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen ön raporda, ağabeyin kendi kolundaki diş izinin Narin'e ait olmadığı belirtildi. Ancak bu durumun kesinleşmesi için daha detaylı incelemelerin yapılması gerektiği vurgulandı.

Narin’in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey’in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?

Narin Güran 9 Gündür Kayıp

Narin Güran, 21 Ağustos'ta Diyarbakır'ın Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kayboldu. O gün Kur'an Kursu'na gitmek üzere evden ayrılan küçük kız, bir daha geri dönmedi. Ailesinin paniğe kapılarak polise haber vermesiyle birlikte bölgede geniş çaplı arama çalışmaları başlatıldı. Ancak 9 gün geçmesine rağmen Narin'den henüz bir iz bulunamadı.