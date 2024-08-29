29 Ağustos 2024, Perşembe
Narin'in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey'in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?
8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduğu haberi tüm Türkiye'de büyük bir yankı uyandırdı. Kamuoyunda çığ gibi büyüyen bu olayda yaşanan gelişmelerde yakından takip ediliyor. Küçük kıza ne olduğu merak konusu olurken soruşturma esnasında ağabey Enes Güran'ın kolundaki şüpheli ısırık izi ortalığı iyice karıştırdı. Peki Narin'in abisi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey'in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu?
Giriş Tarihi: 29.08.2024 16:20 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 16:20