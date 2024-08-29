Narin’in ağabeyi Enes Güran kimdir, kaç yaşında, tutuklandı mı? Ağabey’in kolundaki ısırık kime ait, bulundu mu? Kayıp Narin nerede?

Enes Güran Kimdir, Neden Gözaltına Alındı?

Narin Güran'ın kaybolmasından sonra yürütülen soruşturma kapsamında, ağabeyi Enes Güran'ın kollarında ısırık izleri olduğu belirlendi. Bu durum üzerine Enes, DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Burada yapılan incelemelerden sonra tekrar Diyarbakır'a getirilen Enes Güran, DNA sonuçları açıklanana kadar gözaltında tutuluyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ön rapor ise kamuoyunda merakla bekleniyordu.

Aile 18 yaşındaki ağabeyin kendi kendini ısırdığını iddia ederek 'Sinirlendiği zaman kendisini, kolunu ısırıyor' ifadelerini kullandı.