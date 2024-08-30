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Toplu taşıma kazalarının faturası İstanbul’a ağır oldu! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı

Toplu taşıma kazalarının faturası İstanbul'a ağır oldu. Megakent perşembe sabahı yeni bir metrobüs faciasına uyandı. İhmaller zincirinin neden olduğu kazada can pazarı yaşandı. 1 kişi hayatını kaybederken 53 kişi de yaralandı. Öte yandan son 1 yılda İBB iştiraki İETT'nin kusurlu olduğu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 356 kişi ise yaralandı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 08:05
Toplu taşıma kazalarının faturası İstanbul’a ağır oldu! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı

İstanbul Küçükçekmece'de Beylikdüzü yönünde ilerleyen metrobüsün, başka bir metrobüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 53 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler uzun süre aksadı. Kaza anına ait görüntüler ortaya çıktı.

Toplu taşıma kazalarının faturası İstanbul’a ağır oldu! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı

Kaza dün sabah saat 08.30 sıralarında Sefaköy mevkiinde Küçükçekmece Adliyesi önünde yaşandı. Metrobüs hattında bir süredir devam eden "beyaz yol" çalışmalarının olduğu bölgede, geçici olarak inşa edilen yan yola girmesi gereken metrobüs şoförü, metrobüs yolunda seyrine devam etmeye kalkıştı.

Toplu taşıma kazalarının faturası İstanbul’a ağır oldu! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı

Tam yol ayrımında iki yol denetim amirinin içerisinde olduğu ticari araç da duruyordu. Beylikdüzü istikametine doğru giden bu metrobüs, yan yolu kaçırınca önünde park halindeki panelvana çarpmamak için ani manevra yaptı fakat karşı şeritte seyreden metrobüse orta kısımdan hızla çarptı. İki metrobüs de ağır hasar alırken tam bir can pazarı yaşandı. Kazada, bir otelde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Ferhat Uçar (22) öldü, 2'si ağır 53 kişi yaralandı.

Toplu taşıma kazalarının faturası İstanbul’a ağır oldu! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 2 metrobüsün şoförü ile panelvandaki 2 denetim amiri gözaltına alındı. Aracına çarpılan metrobüs şoförü ile bir denetim amiri serbest bırakıldı. Metrobüs şoförü M.Ç ile denetim amiri Ş.Y'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Toplu taşıma kazalarının faturası İstanbul’a ağır oldu! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı

Güvenlik kamerası görüntülerini değerlendiren İstanbul Valisi Davut Gül "Beyaz araçtan dolayı birbirlerine çarpıyorlar. Beyaz araç neden orada, metrobüs hızını neden düşürmedi ve benzeri konular ileriki safhalarda belli olacak" dedi.