30 Ağustos 2024, Cuma
Toplu taşıma kazalarının faturası İstanbul’a ağır oldu! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı
Toplu taşıma kazalarının faturası İstanbul'a ağır oldu. Megakent perşembe sabahı yeni bir metrobüs faciasına uyandı. İhmaller zincirinin neden olduğu kazada can pazarı yaşandı. 1 kişi hayatını kaybederken 53 kişi de yaralandı. Öte yandan son 1 yılda İBB iştiraki İETT'nin kusurlu olduğu kazalarda 5 kişi hayatını kaybederken 356 kişi ise yaralandı.
Giriş Tarihi: 30.08.2024 07:58 Güncelleme Tarihi: 30.08.2024 08:05