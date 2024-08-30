Toplu taşıma kazalarının faturası İstanbul’a ağır oldu! Son 1 yılda 5 kişi öldü 356 kişi yaralandı

Tam yol ayrımında iki yol denetim amirinin içerisinde olduğu ticari araç da duruyordu. Beylikdüzü istikametine doğru giden bu metrobüs, yan yolu kaçırınca önünde park halindeki panelvana çarpmamak için ani manevra yaptı fakat karşı şeritte seyreden metrobüse orta kısımdan hızla çarptı. İki metrobüs de ağır hasar alırken tam bir can pazarı yaşandı. Kazada, bir otelde güvenlik görevlisi olduğu öğrenilen Ferhat Uçar (22) öldü, 2'si ağır 53 kişi yaralandı.