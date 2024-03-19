Ankara seçim sonuçları! 31 Mart 2024 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı yerel seçim sonucu ve oy oranları- AK Parti, MHP, CHP, İYİ Parti

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin detaylar arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. 34 siyasi partinin katılacağı seçimde toplamda 1 milyon 32 bin 610 genç ise ilk kez oy kullanacak. 81 il ve 922 ilçe için gerçekleştirilecek olan seçimlerde en çok merak edilen illerden biri de Ankara. Peki 31 Mart 2024 Ankara yerel seçim sonucu ne oldu? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu?

Giriş Tarihi: 19.03.2024 14:36 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 14:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL