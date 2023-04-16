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Padişah olarak doğan burçlar! Tarihteki yerini çoktan aldılar...Bu burcu taşıyorsanız çok şanslısınız!

Astrolojiye ilgisi olanlar burçların özelliklerini yakından takip ediyor. Bazı burçlar ilginç yönleriyle ön plana çıkıyor. Astrologlar son olarak padişah olarak doğan burçları açıkladı. Onlar dünyaya hükmetmek ve övgü toplamak için gelmiş. Sizde bu burçlardan biriyseniz padişah olarak doğduğunuza işarettir. İşte, padişahların özelliklerine sahip o burçlar...

Giriş Tarihi: 16.04.2023 13:10
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Padişah olarak doğan burçlar! Tarihteki yerini çoktan aldılar...Bu burcu taşıyorsanız çok şanslısınız!
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Padişah olarak doğan burçlar! Tarihteki yerini çoktan aldılar...Bu burcu taşıyorsanız çok şanslısınız!

KOÇ BURCU

İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Koç burcudur. Ateş grubunda yer alan Koç burcu, tam bir liderdir. Ateşin bütün hırçınlığı ve hükmüyle korkusuzca savaşan Koç burcu sahip olduğu kişiye de cesaret aksettirir.

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Padişah olarak doğan burçlar! Tarihteki yerini çoktan aldılar...Bu burcu taşıyorsanız çok şanslısınız!

YAY BURCU

Atılgan pes etmeyen Yay burcu tam II. Bayezid'i temsil eder. Siz de bir Yay burcuysanız tüm olumsuz koşullara rağmen asla savaşınızdan vazgeçmiyorsunuz. Ayrıca aşırı zeki olan Yay burçları için ilim ve bilim öğrenmek oldukça önemlidir.

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Padişah olarak doğan burçlar! Tarihteki yerini çoktan aldılar...Bu burcu taşıyorsanız çok şanslısınız!

ASLAN BURCU

Mükemmel kişiliğe sahip olmak IV. Murad'ın en belirgin özelliğidir. Hükümdarlığı döneminde çökmekte olan bir sistemi yeniden ayaklandıran Murad tam bir Aslan burcu erkeği gibi asla pes etmez. Onun için konumunu korumak her şeyin üstünden gelir.

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Padişah olarak doğan burçlar! Tarihteki yerini çoktan aldılar...Bu burcu taşıyorsanız çok şanslısınız!

TERAZİ BURCU

Tüm Doğu'ya hakim olan Halifeliği Osmanlı'ya taşıyan ve sadece savaşmak için doğan Yavuz Sultan Selim'in burcudur. Eğer bir Terazi burcuysanız siz de Yavuz gibi zeki ve çevik doğmuşsunuz demektir. Düşmanını savaş meydanından çok akıl tahtasında tarumar eder.