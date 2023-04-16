Padişah olarak doğan burçlar! Tarihteki yerini çoktan aldılar...Bu burcu taşıyorsanız çok şanslısınız!

TERAZİ BURCU

Tüm Doğu'ya hakim olan Halifeliği Osmanlı'ya taşıyan ve sadece savaşmak için doğan Yavuz Sultan Selim'in burcudur. Eğer bir Terazi burcuysanız siz de Yavuz gibi zeki ve çevik doğmuşsunuz demektir. Düşmanını savaş meydanından çok akıl tahtasında tarumar eder.