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Haberler Galeri Adalet Bakanlığı Türkiye'nin "Suç Atlası"nı hazırladı! Hangi bölgede en çok hangi suç işleniyor?

Adalet Bakanlığı Türkiye'nin "Suç Atlası"nı hazırladı! Hangi bölgede en çok hangi suç işleniyor?

Türkiye'de işlenen suçlar Adalet Bakanlığınca mercek altına alındı. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Suç Atlası" oluşturuldu. TCK ve özel kanunlar uyarınca işlenen suçlar bölgesel olarak da değerlendirildi.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 12:13
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Adalet Bakanlığı Türkiye’nin Suç Atlasını hazırladı! Hangi bölgede en çok hangi suç işleniyor?

Adalet Bakanlığınca, geçen yıl açılan davalardaki suçlar göz önüne alınarak yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Suç Atlası" çıkarıldı. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü, 2021'de açılan davalardaki suç türlerine ilişkin araştırma yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Adalet Bakanlığı Türkiye’nin Suç Atlasını hazırladı! Hangi bölgede en çok hangi suç işleniyor?

Davaların incelendiği araştırmada Türkiye'de işlenen suçlar mercek altına alındı.

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Adalet Bakanlığı Türkiye’nin Suç Atlasını hazırladı! Hangi bölgede en çok hangi suç işleniyor?

Hazırlanan "Suç Atlası"na göre, Türk Ceza Kanunu (TCK) uyarınca açılan davalarda kasten ve taksirle yaralamayı da içeren "vücut dokunulmazlığına karşı işlenen suçlar" 62 ilde ilk sıraya yerleşti.

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Adalet Bakanlığı Türkiye’nin Suç Atlasını hazırladı! Hangi bölgede en çok hangi suç işleniyor?

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 19 ilde ilk sırayı hırsızlık, yağma ve mala zarar vermeyi de kapsayan "mal varlığına karşı işlenen suçlar" aldı.

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Adalet Bakanlığı Türkiye’nin Suç Atlasını hazırladı! Hangi bölgede en çok hangi suç işleniyor?

Özel kanunlar kapsamında 32 ilde en çok dava "İcra ve İflas Kanunu'na" muhalefetten açıldı.