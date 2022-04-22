Adalet Bakanlığı Türkiye’nin Suç Atlasını hazırladı! Hangi bölgede en çok hangi suç işleniyor?

Adalet Bakanlığı Türkiye'nin "Suç Atlası"nı hazırladı! Hangi bölgede en çok hangi suç işleniyor?

Türkiye'de işlenen suçlar Adalet Bakanlığınca mercek altına alındı. İllere ve coğrafi bölgelere göre yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Suç Atlası" oluşturuldu. TCK ve özel kanunlar uyarınca işlenen suçlar bölgesel olarak da değerlendirildi.

Giriş Tarihi: 22.04.2022 12:10 Güncelleme Tarihi: 22.04.2022 12:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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