03 Mayıs 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI E-DEVLET 2023! Başvurular için SON TARİH! Kadro ve şartlar açıklandı! Gardiyan, infaz koruma memuru, güvenlik...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI E-DEVLET 2023! Başvurular için SON TARİH! Kadro ve şartlar açıklandı! Gardiyan, infaz koruma memuru, güvenlik...

Adalet Bakanlığı personel alımı 2023! Son başvuru tarihi belli oldu. Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı yapacağını duyurdu. Açıklanmanın ardından, söz konusu alıma dair detaylar araştırılmaya başlandı. Bu noktada ise binlerce kişi, Adalet Bakanlığı personel alımı ne zamana kadar sürecek? Hangi bölümlere alım yapılacak? sorularına yanıt arıyor. İşte, başvurular hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 03.05.2023 16:49 Güncelleme Tarihi: 03.05.2023 16:49
  • 1
  • 16
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI E-DEVLET 2023! Başvurular için SON TARİH! Kadro ve şartlar açıklandı! Gardiyan, infaz koruma memuru, güvenlik...

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. Toplamda 22 bin 43 personel alımı yapılacağının açıklanmasının ardından, başvurular hakkında detaylar araştırılmaya başladı. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı son tarih ne zaman? İşte, Adalet Bakanlığı branş dağılımı, şartları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI E-DEVLET 2023! Başvurular için SON TARİH! Kadro ve şartlar açıklandı! Gardiyan, infaz koruma memuru, güvenlik...

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri 25 Nisan'da başladı. Yayınlanan ilana göre müracaat işlemleri için son tarih 11 Mayıs olarak belirlendi. Başvuru tarihlerinin uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor.

  • 3
  • 16
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI E-DEVLET 2023! Başvurular için SON TARİH! Kadro ve şartlar açıklandı! Gardiyan, infaz koruma memuru, güvenlik...

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. Gerekli özel ve genel şartları sağlayan adaylar yukarıda belirlenen takvim doğrultusunda e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve şifresiyle giriş yaparak sol üstte bulunan arama kısmına "Adalet Bakanlığı İş Başvurusu" yazarak başvuru ekranına gidebilir. Burada sırasıyla adımları takip ederek başvurularını tamamlar.

  • 4
  • 16
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI E-DEVLET 2023! Başvurular için SON TARİH! Kadro ve şartlar açıklandı! Gardiyan, infaz koruma memuru, güvenlik...

ADALET BAKANLIĞI GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Adalet Bakanlığı başvurularında adayların genel ve özel şartları taşıması gerekmektedir. Başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen adayların müracaatları geçersiz sayılmaktadır. Açılan her kadro için özel şartlar kılavuzda belirtilmiştir. Adaylarda aranan genel başvuru şartları ise şu şekilde;

  • 5
  • 16
ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI E-DEVLET 2023! Başvurular için SON TARİH! Kadro ve şartlar açıklandı! Gardiyan, infaz koruma memuru, güvenlik...

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 10.719 Sözleşmeli Personel İstihdamı Başvuru Genel Şartları:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 11 Mayıs 2023 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Merkezî sınavın (lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için KPSS-2022) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla;

- Zabıt kâtibi, mübaşir, teknisyen, işaret dili tercümanı, şoför, aşçı ve hizmetli unvanları için 35 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)