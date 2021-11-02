Türkiye’nin sınırları ALKA ve METE ile güvende! İşte ALKA ve METE’nin hayran bırakan özellikleri

Tehditlerin, Elektromanyetik Karıştırma Silahı (EKS) ile engellenmesini ve Lazer Silahı ile tahribat edebilmesini sağlayan iki katmanlı savunma mimarisine sahip ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ,hedefe özel olarak imal edilen, üzerinde çeşitli faydalı yükler taşıyabilen (kamera, patlayıcı, vb.) farklı güdüm çözümleri ile seyir özelliği kazandırılmış mini/ mikro insansız hava araçları (IHA) ve mini/mikro IHA sürülerinin güvenli bir menzilde etkisiz hale getirebilirken meskûn mahallerdeki bombalı tuzaklarına ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneklerine karşı da kullanılabiliyor.