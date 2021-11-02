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Türkiye'nin sınırları ALKA ve METE ile güvende! İşte ALKA ve METE'nin hayran bırakan özellikleri

Türkiye savunma sanayisinde tarih yazmaya ediyor. Roketsan'ın geliştirdiği Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ALKA ve Balistik Koruma Merkezi ve Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE beğeni toplandı. Türkiye'nin sınır güvenliği için tasarlanan projenin tanıtımı "vatan sınırlarımız güvende" dedirtti. İşte ALKA ve METE'nin özellikleri.

Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:15 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 14:03
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Türkiye’nin sınırları ALKA ve METE ile güvende! İşte ALKA ve METE’nin hayran bırakan özellikleri

Roketsan resmi Twitter hesabından ALKA ve METE için hazırlanan tanıtım klibini paylaştı. Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ALKA ve Balistik Koruma Merkezi ve Lazer Güdümlü Mini Füze Sistemi METE hava savunma sistemi olarak ilgi gördü.

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Türkiye’nin sınırları ALKA ve METE ile güvende! İşte ALKA ve METE’nin hayran bırakan özellikleri

GÜVEN AŞILADI

Roketsan'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Güncel asimetrik tehditlere karşı yenilikçi teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz. ALKA, Balistik Koruma Merkezi ve METE ile vatan sınırlarımız güvende!" ifadelerine yer verildi.

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Türkiye’nin sınırları ALKA ve METE ile güvende! İşte ALKA ve METE’nin hayran bırakan özellikleri

ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi (YESS); asimetrik tehditlere karşı elektromanyetik ve lazer teknolojisini kullanan Çok Yakın Hibrit Hava Savunma Sistemi.

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Türkiye’nin sınırları ALKA ve METE ile güvende! İşte ALKA ve METE’nin hayran bırakan özellikleri

Tehditlerin, Elektromanyetik Karıştırma Silahı (EKS) ile engellenmesini ve Lazer Silahı ile tahribat edebilmesini sağlayan iki katmanlı savunma mimarisine sahip ALKA Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi ,hedefe özel olarak imal edilen, üzerinde çeşitli faydalı yükler taşıyabilen (kamera, patlayıcı, vb.) farklı güdüm çözümleri ile seyir özelliği kazandırılmış mini/ mikro insansız hava araçları (IHA) ve mini/mikro IHA sürülerinin güvenli bir menzilde etkisiz hale getirebilirken meskûn mahallerdeki bombalı tuzaklarına ve yol kenarlarına yerleştirilen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneklerine karşı da kullanılabiliyor.

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Türkiye’nin sınırları ALKA ve METE ile güvende! İşte ALKA ve METE’nin hayran bırakan özellikleri

BALİSTİK KORUMA MERKEZİ

Roketsan Balistik Koruma Merkezi (BKM), askeri ve sivil platformların balistik koruma ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuruldu.