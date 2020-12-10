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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 63 ile 500 personel alınacak! 2020 KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? 63 ile 500 personel alınacak! 2020 KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir? KYK memur alımı başvuru nasıl yapılır? Memur alımı ilanlarını yakından takip eden vatandaşlar için müjdeli haber geldi. KYK'dan yapılan açıklamaya göre, 36 ile 500 memur alımı yapılacak. KYK yurt yönetim memuru kadrosuna yapılacak personel alımı için KPSS'den en az 60 puan alma şartı aranıyor. Peki, 2020 KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru nasıl yapılır? KYK memur alımı şartları nedir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 10.12.2020 10:37 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 10:54
KYK memur alımı başvuru ne zaman başlıyor? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS'den en az 60 puan alma şartı ile 68 ile 270 kadın 230 erkek olmak üzere toplam 500 memur alımı yapılacak. KYK memur alımı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru nasıl yapılır? KYK memur alımı şartları nelerdir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK MEMUR ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020 KYK memur alımı için başvurular 28 Aralık 2020 tarihinde başlayacak. Başvuru işlemleri 13 Ocak 2021 tarhinde saat 17:00'de sona erecek. Adaylar başvurularını basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden " Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli Alımı Sınav Başvuru Formu"nu doldurarak yapabilecekler.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
* Biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş ve adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayabilecek nitelikte olmalıdır).
* Mezuniyet durumunu gösterir diploma veya doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK'ten alınmış denklik belgesi).
KYK 500 MEMUR ALIM ŞARTLARI NELERDİR?
KYK'da memur olarak görevli çalışmak isteyenlerin taşıması gereken başvuru şartları şu şekilde:
* 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 4, 5, 6 ve 7'nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* Yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
* 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak,