63 ile 500 personel alınacak! 2020 KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar nelerdir?

KYK memur alımı başvuru ne zaman başlıyor? Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapılan açıklamaya göre, KPSS'den en az 60 puan alma şartı ile 68 ile 270 kadın 230 erkek olmak üzere toplam 500 memur alımı yapılacak. KYK memur alımı ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 KYK yurt yönetim memuru alımı başvuru nasıl yapılır? KYK memur alımı şartları nelerdir? İşte cevaplar...