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18 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Adalet Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 İŞKUR temizlik görevlisi alımı sözlü sınav ne zaman? Adalet Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 İŞKUR temizlik görevlisi alımı sözlü sınav ne zaman?
Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı kura çekilişi tamamlandı. Sürekli işçi alımı için başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. Kura sonucu asıl ve yedek olarak belirlenen adayların istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekiyor. Kura sonuçları ve sözlü sınav ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 İŞKUR Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı sözlü sınav ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 18.03.2021 09:48
Adalet Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Adalet Bakanlığı'na yapılacak temizlik görevlisi alımı için kura çekilişi dün gerçekleştirildi. Pandemi nedeniyle kura çekilişine katılımcı alınmadı. Kura sonuçlarını merak eden başvuru sahipleri, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı kura sonuçları ve sözlü sınav detaylarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 İŞKUR Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı sözlü sınav ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...
GALERİ DEVAM EDİYOR Teslim Edilecek Belgeler;
1.04/03/2021 tarihli ilanımızda yer alan EK-1 Kimlik bilgileri, adli sicil durumu, sağlık durumu, askerlik durumu (erkek adaylar için) ve iletişim bilgilerini içeren beyan formu, (EK-1 beyan formunun 1 adet hazırlanması, daktilo veya bilgisayar ile doldurulması, bilgilerde kısaltma yapılmaması ve imzalanması gerekmektedir.)
2. Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti, (Öğrenim belgenin aslının fotokopisi ile birlikte ibraz edilmesi halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. e-Devlet kapısı üzerinden alınan barkodlu belge ibraz edilebilir)
3- İşe göndermede öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belge. (Sadece işe göndermede öncelikli olan adaylar ibraz edecektir)
SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?
Sözlü sınava girecek adaylara ilişkin nihai liste, sözlü sınav yeri ve tarihi sınavı yapacak adalet komisyonu başkanlıklarının internet sitesinde ilan edilecek.
Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin meslekî bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.