Adalet Bakanlığı kura sonuçları isim listesi sorgulama: 2021 İŞKUR temizlik görevlisi alımı sözlü sınav ne zaman?

Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı kura çekilişi tamamlandı. Sürekli işçi alımı için başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. Kura sonucu asıl ve yedek olarak belirlenen adayların istenilen belgeleri teslim etmeleri gerekiyor. Kura sonuçları ve sözlü sınav ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2021 İŞKUR Adalet Bakanlığı temizlik görevlisi alımı sözlü sınav ne zaman? İşte Adalet Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları sorgulama ekranı...