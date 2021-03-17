Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
17 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri 18 Mart Çanakkale zaferi mesajları ve sözleri! Çanakkale zaferi ve şehitleri için en güzel resimler... 18 Mart Çanakkale zaferi mesajları ve sözleri! Çanakkale zaferi ve şehitleri için en güzel resimler...
18 Mart Çanakkale zaferi mesajları ve sözleri hakkında araştırmalar hız kazandı. Türk tarihinin en önemli savaşlarından olan, Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünü yarın kutlayacağız, kahraman şehitlerimizi saygıyla ve sevgiyle anacağız. Tarihin en kanlı savaşlarından ve en şanlı zaferlerinden birisi olan 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri henüz şimdiden tüm sosyal medya platformlarında en çok paylaşılanlar arasında yer alıyor. İşte, Çanakkale zaferi ve şehitleri için en güzel resimler...
Giriş Tarihi: 17.03.2021 22:18
18 Mart Çanakkale zaferi mesajları ve sözleri son saatlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Çanakkale Savaşı, var olan tüm olumsuz havaya karşı Türk milletinin destansı zaferiyle sonuçlanmış ve dünyada yaşanan büyük savaşın seyrini değiştirmiştir. Türk tarihinin en önemli savaşlarından olan Çanakkale Zaferi'nin yarın 106. yıl dönümü hakkında en güzel mesajları sizler için derledik. İşte, Çanakkale zaferi ve şehitleri için en güzel resimler...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Her zaman gönlümüzde yaşayacak aziz şehitlerimiz ve gazilerimizin kahramanlıklarla dolu hatıraları, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere inanarak emanet ettiği Cumhuriyetimizin yaşatılmasının en büyük teminatı olacaktır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.
Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şüheda fışkıracak, toprağı sıksan şüheda. Şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.
Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını veren şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır.
Bugün, zaferlerin en büyüğü, günlerin en anlamlısı olan Çanakkale Zaferi ve Şehitler Gününü idrak etmekteyiz.
Çanakkale Deniz Zaferi Birinci Dünya Savaşı içinde ayrı bir özelliği olan, tarihin akışını değiştiren, bağımsızlığı uğruna canını vermekten çekinmeyen Türk milletinin kahramanlık destanıdır. Çanakkale Zaferiniz kutlu olsun aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz.
Çanakkale Zaferi; vatan topraklarını korumak için şahlanan Türk ulusunun muhteşem bir destanıdır.
18 Mart 1915, Türk tarihinde bir askeri ve siyasi başarı olmaktan öte inanç, azim ve yiğitlikle örülmüş bir destanın yaradılış tarihidir. Zaferiniz kutlu olsun…