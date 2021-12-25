25 Aralık 2021, Cumartesi
Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 4 yaşındaki Asya Ateş'i ağır yaralandığı pitbull saldırsıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül; "Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine işine gidebileceği ortamı oluşturacağız. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 25.12.2021 02:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 02:59
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Adalet Bakanı Gül'dem Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama
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Adalet Bakanı Gül'dem Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama
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Adalet Bakanı Gül'dem Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama
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- 16
Adalet Bakanı Gül'dem Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama
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- 16
Adalet Bakanı Gül'dem Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama