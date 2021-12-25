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Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te 4 yaşındaki Asya Ateş'i ağır yaralandığı pitbull saldırsıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül; "Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine işine gidebileceği ortamı oluşturacağız. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz" ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 25.12.2021 02:52 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 02:59
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Adalet Bakanı Gül'dem Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama
Adalet Bakanı Gül’dem Gaziantep’teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak yaralamasına ilişkin, "Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli." dedi.

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Adalet Bakanı Gül'dem Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama
Adalet Bakanı Gül’dem Gaziantep’teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama

Yaralanan çocuk Asya Ateş'in tedavi gördüğü özel hastaneye Vali Davut Gül ile gelerek Ateş ailesiyle görüşen Bakan Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Adalet Bakanı Gül'dem Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama
Adalet Bakanı Gül’dem Gaziantep’teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama

Küçük kızın Antalya'ya sevkinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Gaziantep'teki hekimlerin Antalya'daki ilgili hekimlerle görüşmeler yapıp kızın sağlık durumuyla ilgili bilgiler aktardığını söyledi.

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Adalet Bakanı Gül'dem Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama
Adalet Bakanı Gül’dem Gaziantep’teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama

CUMHURBAŞKANIMIZ OLAYIN TAKİPÇİSİ

Küçük kızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Kızımızın durumuyla Cumhurbaşkanımız yakından ilgileniyor. Ailemize büyük geçmiş olsun. Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Yine bu tür tehlikeli cinsler tehdit etmemeli. Bu konuda gerçekten çok hassas olunması gerekir. Bunlar aslında hukuki anlamda da düzenlenmiş konular. Çok üzüldük tekrar geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız da defalarca doktorlarıyla görüştü. Sizin evladınız, hepimizin evladı. Cumhurbaşkanımız her aşamasında bilgi aldı. Türkiye'de alanında çok uzman hocalarımızla tedavisi sürecek. İnşallah kızımıza her türlü imkanla destek olacağız."

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Adalet Bakanı Gül'dem Gaziantep'teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama
Adalet Bakanı Gül’dem Gaziantep’teki pitbull saldırısına ilişkin yeni açıklama

Bakan Gül, küçük kızın bir an önce sağlıklı şekilde aralarında olmasını arzu ettiklerini belirterek "Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine işine gidebileceği ortamı oluşturacağız. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz." diye konuştu.