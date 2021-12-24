24 Aralık 2021, Cuma
8.000 öğrenci alımı yapılacak! Başvuru tarihi açıklandı! Lisans, ön lisans, kadın ve erkek polis alımı olacak! İşte, POMEM başvuru tarihi...
8.000 öğrenci alımı yapılacak! Başvuru tarihi açıklandı! Lisans, ön lisans, kadın ve erkek polis alımı olacak! İşte, POMEM başvuru tarihi... Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM alımı için detayları açıkladı. 27. dönem alımları sonrasında gözler yeni alımlara çevrilmişti. Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurular sayfasında konuya yönelik son dakika açıklaması geldi. İşte, POMEM başvuru tarihi...
Giriş Tarihi: 24.12.2021 22:31
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