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Haberler Galeri 8.000 öğrenci alımı yapılacak! Başvuru tarihi açıklandı! Lisans, ön lisans, kadın ve erkek polis alımı olacak! İşte, POMEM başvuru tarihi...

8.000 öğrenci alımı yapılacak! Başvuru tarihi açıklandı! Lisans, ön lisans, kadın ve erkek polis alımı olacak! İşte, POMEM başvuru tarihi...

8.000 öğrenci alımı yapılacak! Başvuru tarihi açıklandı! Lisans, ön lisans, kadın ve erkek polis alımı olacak! İşte, POMEM başvuru tarihi... Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından POMEM alımı için detayları açıkladı. 27. dönem alımları sonrasında gözler yeni alımlara çevrilmişti. Polis Akademisi Başkanlığı'nın duyurular sayfasında konuya yönelik son dakika açıklaması geldi. İşte, POMEM başvuru tarihi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021 22:31
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8.000 öğrenci alımı yapılacak! Başvuru tarihi açıklandı! Lisans, ön lisans, kadın ve erkek polis alımı olacak! İşte, POMEM başvuru tarihi...

POMEM başvuru tarihi için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyordu. Binlerce adayın beklediği açıklama son dakika olarak geldi. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuz içerisinde açıklanan şartlar arasında T.C. vatandaşı olmak, Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak gibi şartlar aranıyordu. Konu hakkında detayları haberimizde derledik. İşte, POMEM başvuru tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8.000 öğrenci alımı yapılacak! Başvuru tarihi açıklandı! Lisans, ön lisans, kadın ve erkek polis alımı olacak! İşte, POMEM başvuru tarihi...

28. DÖNEM POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 6.400 lisans (5.120 erkek ve 1.280 kadın), 1.600 önlisans (1.280 erkek ve 320 kadın) olmak üzere toplam 8.000 öğrenci alımı yapılacaktır.

Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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8.000 öğrenci alımı yapılacak! Başvuru tarihi açıklandı! Lisans, ön lisans, kadın ve erkek polis alımı olacak! İşte, POMEM başvuru tarihi...

28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

28. dönem POMEM başvuru tarihleri belli oldu. 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı Aday Belirleme Ön Başvuruları 27.12.2021 tarihinde başlayacak olup Aday Belirleme Ön Başvuru Kılavuzu da aynı tarihte yayımlanacaktır. Alıma ilişkin esaslar 27.12.2021 tarihinde Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) açıklanacaktır.

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8.000 öğrenci alımı yapılacak! Başvuru tarihi açıklandı! Lisans, ön lisans, kadın ve erkek polis alımı olacak! İşte, POMEM başvuru tarihi...

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Önceki dönemde adaylarda aranan başvuru şartları şu şekildeydi;

a) T.C. vatandaşı olmak,

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8.000 öğrenci alımı yapılacak! Başvuru tarihi açıklandı! Lisans, ön lisans, kadın ve erkek polis alımı olacak! İşte, POMEM başvuru tarihi...

b) Önlisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2019 veya 2020 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2020 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)