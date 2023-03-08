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6'lı masadan peş peşe HDP mesajları! Elbette görüşeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından Altılı Masa'dan peş peşe HDP güzellemeleri geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti. Akşener'in açıklamaları sorulan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, HDP'yi ziyaret etmemenin büyük bir eksiklik olacağını savundu. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da "Kılıçdaroğlu'nun temas kurma hakkı var" diyerek HDP'ye yeşil ışık yaktı. "HDP'ye bakanlık verilebilir" açıklamasıyla gündeme gelen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de "Sözlerimin arkasındayım." mesajı verdi.

Giriş Tarihi: 08.03.2023 12:14 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 12:36
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6’lı masadan peş peşe HDP mesajları! Elbette görüşeceğiz
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmesinin ardından HDP'den peş peşe tebrik mesajları geldi. Geçtiğimiz gün partisinin grup toplantısında konuşan HDP'li Pervin Buldan, Kılıçdaroğlu'nu kutlayarak "Aday çıkarma politikamızı bir daha değerlendireceğiz" açıklamasında bulundu.
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6’lı masadan peş peşe HDP mesajları! Elbette görüşeceğiz

HDP'DEN KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA DESTEK SİNYALİ

Ocak ayında HDP'nin kendi adayını çıkaracağını açıklayan Buldan, dünkü konuşmasında ise bu kararın yeniden gözden geçirileceğinin altını çizdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasının ardından Altılı Masa liderlerinden dikkat çeken HDP açıklamaları geldi.

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6’lı masadan peş peşe HDP mesajları! Elbette görüşeceğiz

AKŞENER: CHP HDP İLE GÖRÜŞEBİLİR

Önceki akşam Habertürk yayınına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fatih Altaylı'nın HDP-Altılı Masa ilişkisini sorması üzerine ittifak ortakları CHP'nin HDP ile görüşebileceğini ifade etti.

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6’lı masadan peş peşe HDP mesajları! Elbette görüşeceğiz

SAADET PARTİSİ SÖZCÜSÜ AYDIN: ELBETTE ZİYARET EDEBİLİR

Akşener'in açıklamalarının ardından canlı yayına bağlanan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın da HDP'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun ziyaret edeceği adreslerden birinin de HDP olduğunu söyleyen Aydın, şöyle konuştu:

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6’lı masadan peş peşe HDP mesajları! Elbette görüşeceğiz
"Türk muhalefeti Erdoğan karşıtı olarak Kılıçdaroğlu'nun arkasında birleşti" diyen Politico, Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu'na tercih edildiği vurgulandı.