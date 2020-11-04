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04 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklaması! Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüz yüze... MEB son dakika açıklaması! Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüz yüze...
Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler okulların tüm sınıflar için açılacağı tarihi bekliyor. Kademeli olarak okullara dönen öğrencilerin yanı sıra, 6,7, 10 ve 11. sınıflar için okulların açılacağı tarih araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu hakkında açıklamalarda bulundu. Veliler ve öğrenciler tüm açıklama ve gelişmeleri yakından takip ediyor. İşte, Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 04.11.2020 21:57 Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 22:06
Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs sürecinde evlerinde eğitimlerine devam eden öğrenciler kademeli olarak okullara geri dönüyor. Son olarak 2 Kasım'da 5. ve 9. sınıflar için yüz yüze eğitim kararı alınmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hemen hemen her gün konuyla ilgili bilgilendirmelerde bulunuyor. İşte, Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? 6,7,10 ve 11. sınıflar ne zaman okula gidecek? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR 23 KASIM'DA 6,7,10 VE 11. SINIFLAR AÇILIYOR MU?
6,7,10 ve 11. Sınıfların açılış tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi ancak geriye kalan sınıfların 23 Kasım'da açılacağı, böylece kademeli eğitime geçişin son aşamasının tamamlanacağı iddia edildi.
SINAVLAR NASIL OLACAK?
Liselerde her bir sınav için bir ders saati süre verilecek, beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze yapılacak sınavların usul ve esaslarını belirledi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla ilkokul ve ortaokul ile liselerde yüz yüze eğitim ve sınavlara ilişkin illere iki ayrı yazı gönderdi.
Gönderilen yazıya göre liselerde bugüne kadar yapılan ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olacak. Sınav uygulama takvimi, eğitim kurumu zümre başkanları kurulunca belirlenecek ve eğitim kurumu yönetimince tüm öğrencilere süresi içinde duyurulacak. Sınavlar, ihtiyaç duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek her bir sınav için bir ders saati süre verilerek uygulanacak ve sınav soruları bu süreye uygun olarak hazırlanacak.
Ayrıca liselerde beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar ve müzik derslerinin sınavları uygulamalı yapılacak.
Sınav uygulamalarında öğrencilerin oturma planı fiziki mesafeyikoruyacak şekilde, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilecek. Ölçme ve değerlendirme uygulamalarının tamamında Kovid-19 salgını ile ilgili tedbirler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu'na göre eksiksiz ve zamanında gerçekleştirilecek.
Sınav sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı veya parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.