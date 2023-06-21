21 Haziran 2023, Çarşamba
İbn-i Sina'nın 'şifa kaynağı' dediği baharat! Unutkanlığa savaş açıyor! Hafızayı güçlendirmek için aç karnına...
İbn-i Sina'nın ilaç reçetesi ortaya çıktı! İbn-i Sina'nın asırlar önce verdiği tavsiyeler son zamanlarda ilgi görmeye başladı. El-Kanun Fi't Tıbb kitabında yazan şifalı bilgiler ilaç niyetine geçiyor. Hemen hemen hepimizin mutfağında yer açtığı o besin meğer hafızayı güçlendiriyormuş... İşte İbn-i Sina'nın unutkanlığı önlemek için tavsiye ettiği o baharat...
Giriş Tarihi: 21.06.2023 19:05 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 19:12
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