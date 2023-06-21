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İbn-i Sina'nın 'şifa kaynağı' dediği baharat! Unutkanlığa savaş açıyor! Hafızayı güçlendirmek için aç karnına...

İbn-i Sina'nın ilaç reçetesi ortaya çıktı! İbn-i Sina'nın asırlar önce verdiği tavsiyeler son zamanlarda ilgi görmeye başladı. El-Kanun Fi't Tıbb kitabında yazan şifalı bilgiler ilaç niyetine geçiyor. Hemen hemen hepimizin mutfağında yer açtığı o besin meğer hafızayı güçlendiriyormuş... İşte İbn-i Sina'nın unutkanlığı önlemek için tavsiye ettiği o baharat...

Giriş Tarihi: 21.06.2023 19:05 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 19:12
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İbn-i Sina’nın ’şifa kaynağı’ dediği baharat! Unutkanlığa savaş açıyor! Hafızayı güçlendirmek için aç karnına...

İbn-i Sina'dan unutkanlığı önleyen mucizevi besin! Eski çağlardan beri şifa niyetine kullanılan baharatlar; günümüzde birçok hastalığa karşı koruyucu etki gösteriyor. Bazı besinler sağlığımızı olumsuz etkilediği gibi bazıları ise adeta ilaç değerinde! İşte, zekayı artıran o baharat...

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İbn-i Sina’nın ’şifa kaynağı’ dediği baharat! Unutkanlığa savaş açıyor! Hafızayı güçlendirmek için aç karnına...

İBN-İ SİNA TAVSİYESİ!

İbn-i Sina El-Kanun Fi't Tıbb kitabında zekâ için hardalı öneriyor. İşte faydaları...

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İbn-i Sina’nın ’şifa kaynağı’ dediği baharat! Unutkanlığa savaş açıyor! Hafızayı güçlendirmek için aç karnına...

HARDALIN FAYDALARI

-Aç karnına alınırsa zekâyı artırır.

-Balgamı önler.

-Tütsüsü haşereleri kaçırır.

-Yüzü temizler ve derideki kanama izlerini yok eder.

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İbn-i Sina’nın ’şifa kaynağı’ dediği baharat! Unutkanlığa savaş açıyor! Hafızayı güçlendirmek için aç karnına...

-Suyu kulak ve diş ağrıları için damla şeklinde kullanılırsa iyi gelir.

-Sinüsleri açan ilaçlardandır.

-Dövülüp bal suyu ile içilirse bronşite iyi gelir.

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İbn-i Sina’nın ’şifa kaynağı’ dediği baharat! Unutkanlığa savaş açıyor! Hafızayı güçlendirmek için aç karnına...

-Dalak hastalıklarına iyi gelir.

-Uyuz hastalığında kullanılır.

-Sürme ile kullanıldığında görme bozukluklarına iyi gelir.