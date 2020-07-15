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Açıköğretim Yaz Okulu son dakika açıklaması! 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı?
Son dakika... Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim sistemi yaz okulu duyurusu yayımlandı. AÖF yaz okulu kayıtlarını yaptırmayı bekleyen öğrenciler, başvuru tarihlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Öte yandan üç ders sınavının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.07.2020 13:32Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 13:43