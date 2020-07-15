Son dakika... AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu duyurusu yayımlandı. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından yaz okulu başvurusu yapmak isteyen öğrenciler kayıtların hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Peki, 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı? Yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte yaz okulu sınavının detayları...