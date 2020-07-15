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Haberler Galeri Açıköğretim Yaz Okulu son dakika açıklaması! 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı?

Açıköğretim Yaz Okulu son dakika açıklaması! 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı?

Son dakika... Anadolu Üniversitesi tarafından açıköğretim sistemi yaz okulu duyurusu yayımlandı. AÖF yaz okulu kayıtlarını yaptırmayı bekleyen öğrenciler, başvuru tarihlerinin açıklanacağı tarihi araştırıyor. Öte yandan üç ders sınavının uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Peki, 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 13:32 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 13:43
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Açıköğretim Yaz Okulu son dakika açıklaması! 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı?

Son dakika... AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) tarafından 2019-2020 yaz okulu duyurusu yayımlandı. Final sonuçlarının açıklanmasının ardından yaz okulu başvurusu yapmak isteyen öğrenciler kayıtların hangi tarihlerde yapılacağını merak ediyor. Peki, 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı? Yaz okulu sınavı ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte yaz okulu sınavının detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim Yaz Okulu son dakika açıklaması! 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı?

AÖF 3 DERS SINAVI VAR MI?

2019-2020 döneminde üç ders sınavı uygulanmayacak. Üç ders sınavı yerine, kayıt ya da ders seçimi için ön şart gerektirmeyen ve tüm öğrencilerin istedikleri beş dersi alabileceği yaz okulu uygulanacak.

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Açıköğretim Yaz Okulu son dakika açıklaması! 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı?

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN?

2019-2020 yaz okulu kayıtları 20 - 28 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Öğrenciler kayıtlarını https://aof.anadolu.edu.tr/kayit adresinden yapabilecekler.

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Açıköğretim Yaz Okulu son dakika açıklaması! 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı?

YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yaz okulu sınavları 5 Eylül 2020 tarihinde pandemi şartlarının elvermesi durumunda yüz yüze yapılacak. Aksi bir durumda sınav çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek.

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Açıköğretim Yaz Okulu son dakika açıklaması! 2020 AÖF yaz okulu kayıtları ne zaman? AÖF 3 ders sınavı var mı?

YAZ OKULU SINAVLARI TEMMUZ VEYA AĞUSTOS AYLARINDA YAPILAMAZ MI?

Yaz Okulu Yönetmeliği uyarınca, "Yaz okulu eğitim süresi, sınavlar dahil olmak üzere 5 haftadan az olamaz". Başvuru, eğitim ve sınavlara hazırlık süreçleri dikkate alındığında, yz okulu sınavları ancak Eylül ayı başında gerçekleştirileblmektedir.