İşte 15 Temmuz'un simge fotoğrafları

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sinsice devletin tüm kılcal damarlarına sızarak devletin silahlarını millete doğrulttuğu, demokratik yönetimi rafa kaldırmayı hedeflediği darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Yurt genelinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Vatandaşlar şehitlik ziyaretinde bulunurken, hain darbe girişiminde şehit olanlar anılıyor.