15 Temmuz koronavirüs tablosu: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Virüsün en çok olduğu iller hangileri?

15 Temmuz koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de koronavirüse karşı birtakım tedbirler alındı. İlk defa 11 Haziran'da 987 olan günlük vaka sayısı daha sonra yeniden yükselişe geçmişti. 33 gün sonra corona virüsü vaka sayısı yeniden 1.000'in altına düştü. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs vaka sayısı açıklanıyor. Peki, 15 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Virüsün en çok olduğu iller hangileri? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 13:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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