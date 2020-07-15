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Haberler Galeri 15 Temmuz koronavirüs tablosu: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Virüsün en çok olduğu iller hangileri?

15 Temmuz koronavirüs tablosu: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Virüsün en çok olduğu iller hangileri?

15 Temmuz koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Yeni tip koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de koronavirüse karşı birtakım tedbirler alındı. İlk defa 11 Haziran'da 987 olan günlük vaka sayısı daha sonra yeniden yükselişe geçmişti. 33 gün sonra corona virüsü vaka sayısı yeniden 1.000'in altına düştü. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük koronavirüs vaka sayısı açıklanıyor. Peki, 15 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Virüsün en çok olduğu iller hangileri? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 15.07.2020 12:51 Güncelleme Tarihi: 15.07.2020 13:07
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15 Temmuz koronavirüs tablosu: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Virüsün en çok olduğu iller hangileri?

15 Temmuz koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs salgınının ardından Türkiye'de alınan önlemler kapsamında birinci dönem başarıyla tamamlanmıştı. Koronavirüsten tedavi görenlerin sayısı dünya genelinde 5 milyonu geçti. Türkiye'de ise corona virüsü hasta sayısı azalıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler duyuruldu. Peki, 15 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı? Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Virüsün en çok olduğu iller hangileri? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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15 Temmuz koronavirüs tablosu: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Virüsün en çok olduğu iller hangileri?

15 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

15 Temmuz Çarşamba koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından bugünkü tablonun akşam saatlerinde açıklanması bekleniyor.

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15 Temmuz koronavirüs tablosu: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Virüsün en çok olduğu iller hangileri?

Türkiye'de 15 Temmuz itibarıyla 12 bin 871 aktif Kovid-19 vakası bulunuyor. Hastalardan 1204'ü yoğun bakımda, 396'sı ise solunum cihazına bağlı şekilde tedavi ediliyor.

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15 Temmuz koronavirüs tablosu: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Virüsün en çok olduğu iller hangileri?

Türkiye'de tedavi gören hasta sayısı, iyileşenlerin sayısının 24 Nisan'dan itibaren yeni vaka sayısını geçmeye başlamasıyla düşme eğilimine girdi. Tedavisi süren hastaların sayısı 24 Nisan'da 80 bin 575 iken, bu sayı 3 Haziran itibarıyla 30 bin 961'e kadar geriledi.

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15 Temmuz koronavirüs tablosu: Türkiye'de bugünkü vaka sayısı kaç oldu? Virüsün en çok olduğu iller hangileri?

VİRÜSÜN EN ÇOK OLDUĞU İLLER HANGİLERİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ili açıkladı. Buna göre, en çok vaka görülen iller İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır olarak duyuruldu.