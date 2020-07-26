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Bayramda pandemi yardımı var mı? Vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru var mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala en çok aranılan konulardan biri de bayram pandemi yardımı oldu. Bilindiği üzere hükümet tarafından emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan iddiada vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceği söylendi. İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, vayramda pandemi yardımı var mı? Vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru var mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 16:19
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Bayramda pandemi yardımı var mı? Vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru var mı?

Bayramda pandemi yardımı var mı? Bu sene Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihlerinde idrak edilecek. Bayrama sayılı günler kala sosyal medyada vatandaşlara bayram harçlığı verileceği iddia edildi. Bu gelişmelerin ardından internet üzerinde araştırmalar hız kazandı. Bu iddialar Ramazan Bayramı'nda da ortaya atılmış, konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan resmi açıklama gelmişti. Peki, bayramda pandemi yardımı var mı? Vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru var mı? İşte cevaplar...

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Bayramda pandemi yardımı var mı? Vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru var mı?

BAYRAMDA PANDEMİ YARDIMI VAR MI? 500 TL BAYRAM HARÇLIĞI...
Bazı medya organlarında, sosyal medya hesaplarında vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceğine dair iddialar yer alsa da bu konunun resmi bir dayanağı yok. Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri haricinde 500 TL bayram harçlığı gibi bir uygulama bulunmuyor.

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Bayramda pandemi yardımı var mı? Vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru var mı?

Daha önce de İçişleri Bakanlığı'nın ve il valiliklerinin her vatandaşa 1000 TL dağıttığına yönelik iddialar çıkmış, hem valilikler hem de İçişleri Bakanlığı bu iddiaları yalanlamıştı.

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Bayramda pandemi yardımı var mı? Vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru var mı?

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı, "emekli ve 1000 Türk lirası yardım alanlar hariç, geri kalan vatandaşlara sigortalı veya sigortasız olduğuna bakılmaksızın 400, çocuklara 100 Türk lirası bayram harçlığı verileceği"ne ilişkin iddia ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

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Bayramda pandemi yardımı var mı? Vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru var mı?

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı sosyal medya hesapları ve iletişim platformlarından kasıtlı ve asılsız şekilde valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde faaliyet gösteren Açık Kapı birimleri aracılığıyla sosyal yardım dağıtıldığına dair paylaşımlar yapıldığı belirtildi.