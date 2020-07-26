Bayramda pandemi yardımı var mı? Vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru var mı?

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala en çok aranılan konulardan biri de bayram pandemi yardımı oldu. Bilindiği üzere hükümet tarafından emeklilere bayram ikramiyesi veriliyor. Son günlerde sosyal medyada dolaşan iddiada vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verileceği söylendi. İçişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, vayramda pandemi yardımı var mı? Vatandaşlara 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? Başvuru var mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 26.07.2020 16:13 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 16:19 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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