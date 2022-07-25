Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman?

Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenler arasında açık lise yer aldı. AÖL'de eğitim görmek isteyen öğrenciler ve halen eğitimini sürdüren öğrenciler, kayıt takvimini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 25.07.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 14:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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