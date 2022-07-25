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Haberler Galeri Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman?

Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman?

Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilenler arasında açık lise yer aldı. AÖL'de eğitim görmek isteyen öğrenciler ve halen eğitimini sürdüren öğrenciler, kayıt takvimini araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 14:22 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 14:22
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Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman?

Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Kurumları'nda eğitim görmek isteyen vatandaşlar, kayıtların hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. LGS tercih sonuçları sonrası açık lise kayıt takvimi de merak edilenler arasında yer aldı. Peki, açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman?

AÇIK ÖĞRETİM LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, MEB tarafından 2022-2023 iş takvimi henüz açıklanmadı. Bu kapsamda AÖL kayıt tarihleri de henüz belli olmadı. Önümüzdeki günlerde MEB tarafından kayıt tarihleri açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE NASIL KAYIT YAPTIRILABİLİR?

Açık Öğretim Lisesine ilk defa kayıt yaptırma işlemine İLK KAYIT ya da YENİ KAYIT denir. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince yapılmaktadır. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.meb.gov.tr internet adresinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

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Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİNE BAŞVURU İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar

a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;

İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).

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Açıköğretim kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 AÖL açık lise yeni kayıt ve kayıt yenileme takvimi ne zaman?

b) e-Okulda Kaydı Olmayan Öğrencilerden;

İlköğretim Okulu veya Ortaokul Mezunu Öğrencilerden;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* İlköğretim okulu veya ortaokul diplomasının aslı (diploması kayıp olanlardan Diploma Kayıt Örneğinin aslı) istenir.
* T.C. Kimlik Numarası olmayanlardan ilk kayıt sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunun aslı istenir.