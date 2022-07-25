25 Temmuz 2022, Pazartesi
MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi!
İl dışı ihtiyaç listesi ve kontenjanları sorgulama nasıl yapılır? Öğretmenlerin isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İl dışı tayin başvurusunda bulunacak olan öğretmenler, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.07.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 17:07
- 1
- 15
- 2
- 15
- 3
- 15
- 4
- 15
- 5
- 15