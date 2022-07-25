Öğretmen il dışı ihtiyaç listesi ve taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2022 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İl dışı tayin başvurusu yapacak olan öğretmenler, ihtiyaç listesi ile kontenjan bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...