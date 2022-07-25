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MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi!

İl dışı ihtiyaç listesi ve kontenjanları sorgulama nasıl yapılır? Öğretmenlerin isteğe bağlı ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İl dışı tayin başvurusunda bulunacak olan öğretmenler, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 17:07 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022 17:07
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MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi!

Öğretmen il dışı ihtiyaç listesi ve taban puanları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2022 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. İl dışı tayin başvurusu yapacak olan öğretmenler, ihtiyaç listesi ile kontenjan bilgilerini araştırmaya başladı. Peki, MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi!

MEB İL DIŞI TAYİN KONTENJAN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2022 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme kontenjanları açıklandı. İl dışı tayin ihtiyaç listesi ve kontenjan bilgilerine aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

İL DIŞI TAYİN İHTİYAÇ LİSTESİ VE KONTENJANLAR İÇİN TIKLAYIN...

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MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi!

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2022 il dışı atama başvuruları 25-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurular, "mebbis.meb.gov.tr" veya "personel.meb.gov.tr" adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formu doldurulmak suretiyle yapılacak.

İL DIŞI TAYİN BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi!

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

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MEB il dışı tayin kontenjan sorgulama nasıl yapılır? 2022 öğretmen iller arası yer değiştirme atama ihtiyaç listesi!

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.