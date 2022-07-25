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Haberler Galeri AUGİS görevli başvuru ekranı: AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

AUGİS görevli başvuru ekranı: AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar? AÖF yaz dönemi sınavı için görev başvuruları başladı. Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz Salı gününe kadar AUGİS sistemi üzerinden görev başvurusu yapabilecekler. Başvuru ekranının açılması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de sınav görevli ücretleri oldu. Peki, AUGİS görevli başvuru nasıl yapılır? AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav görevli ücretleri ne zaman yatar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.07.2022 12:07
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AUGİS görevli başvuru ekranı: AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

AUGİS görevli ücretleri ne kadar? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin yaz dönemi sınav takvimi belirlendi. Yaz dönemi sınavında görevlendirilmek üzere başvurular alınıyor. Sınavda görev almak isteyenler bugünden itibaren 27 Temmuz'a kadar başvuru yapabilecek. AUGİS görevli başvuru nasıl yapılır? AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav görevli ücretleri ne zaman yatar? İşte haberin detayları...

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AUGİS görevli başvuru ekranı: AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

AUGİS GÖREVLİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

2021-2022 AÖF yaz dönemi sınavı 13 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. Bu sınav için görev talepleri açıldı. Sınavda görev almak isteyenler, 25-27 Temmuz tarihleri arasında kadar AUGİS sistemi üzerinden görev başvurusu yapabilecekler.

AUGİS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

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AUGİS görevli başvuru ekranı: AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AUGİS SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

AÖF Salon Başkanı: 200 TL

Bina Sorumlusu: 280 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 230 TL

Gözetmen: 170 TL

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AUGİS görevli başvuru ekranı: AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

AUGİS NEDİR?

AUGİS; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin gerçekleştirdiği sınavda görevli olmak isteyen öğretmenlerin kullandığı sistemdir. AUGİS açılımı Anadolu Üniversitesi Görevli İşlemleri Sistemi'dir. Yapılan sınavlarda görevli olmak isteyen öğretmenler AUGİS sitemine kayıt olarak görev talebinde bulunabilirler.

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AUGİS görevli başvuru ekranı: AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

AUGİS'E KİMLER KAYIT OLABİLİR?

AUGİS sitemine sınav koordinatörleri tarafından yetkilendirilen Yükseköğretim Kurumları ve Milli Eğitim Bakanlığı'nda çalışan, birim yetkilisi tarafından sisteme kaydı gerçekleştirilen görevliler kayıt olabilmektedir.