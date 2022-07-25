AUGİS görevli başvuru ekranı: AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar? AÖF yaz dönemi sınavı için görev başvuruları başladı. Sınavda görev almak isteyenler, 27 Temmuz Salı gününe kadar AUGİS sistemi üzerinden görev başvurusu yapabilecekler. Başvuru ekranının açılması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de sınav görevli ücretleri oldu. Peki, AUGİS görevli başvuru nasıl yapılır? AUGİS sınav görevli ücretleri ne kadar, kaç TL oldu? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi sınav görevli ücretleri ne zaman yatar? İşte cevaplar...