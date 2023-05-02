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YSK 14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI 2023 | Seçim yasakları ne zaman başlayıp, sona erecek? Kafe ve restoranlar açık mı?

Seçim günü yasakları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milletvekili Genel ve Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde vatandaşlar yasakları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Seçim günü kafe ve restoranlar açık mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 14 Mayıs seçim yasakları ile ilgili tüm merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 12:46
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YSK 14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI 2023 | Seçim yasakları ne zaman başlayıp, sona erecek? Alkol satılacak mı? Kafe ve restoranlar açık mı?

Seçim günü yasakları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milletvekili Genel ve Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde vatandaşlar yasakları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Seçim günü kafe ve restoranlar açık mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 14 Mayıs seçim yasakları ile ilgili tüm merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YSK 14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI 2023 | Seçim yasakları ne zaman başlayıp, sona erecek? Alkol satılacak mı? Kafe ve restoranlar açık mı?

SEÇİM YASAKLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlere girme yeterliliğine sahip 36 siyasi partiye ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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YSK 14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI 2023 | Seçim yasakları ne zaman başlayıp, sona erecek? Alkol satılacak mı? Kafe ve restoranlar açık mı?

*Buna göre, seçim günü saat 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak olacak. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

*Seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı olacak. Eğlence yeri niteliğindeki lokantalarda yalnızca yemek verilebilecek. Seçim günü saat 18.00'dan sonra düğünler yapılabilecek.

*YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak.

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YSK 14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI 2023 | Seçim yasakları ne zaman başlayıp, sona erecek? Alkol satılacak mı? Kafe ve restoranlar açık mı?

*Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

*Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümler 28 Mayıs'ta da uygulanacak.

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YSK 14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI 2023 | Seçim yasakları ne zaman başlayıp, sona erecek? Alkol satılacak mı? Kafe ve restoranlar açık mı?

*Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

*Bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı il ve ilçelerde 360 ila 380 kişi olacak. Köylerde seçmen sayısının 400'ü aşmaması halinde bir sandıkta oy kullanılabilecek.