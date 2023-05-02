02 Mayıs 2023, Salı
YSK 14 MAYIS SEÇİM YASAKLARI 2023 | Seçim yasakları ne zaman başlayıp, sona erecek? Kafe ve restoranlar açık mı?
Seçim günü yasakları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milletvekili Genel ve Cumhurbaşkanı seçimleri öncesinde vatandaşlar yasakları araştırmaya başladı. Arama motorlarında "Seçim günü kafe ve restoranlar açık mı?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İşte 14 Mayıs seçim yasakları ile ilgili tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 02.05.2023 12:46
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