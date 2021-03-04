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04 Mart 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni tedbirler devreye sokuldu! Artık yasak! Bilim Kurulu üyelerinden flaş uyarı Yeni tedbirler devreye sokuldu! Artık yasak! Bilim Kurulu üyelerinden flaş uyarı Kabine Toplantısı sonrasında Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan koronavirüs risk haritasına göre çok yüksek riskli iller grubunda yer alan illerde yeni tedbirler devreye sokuldu. Restoran ve kafelerin açılması esnafı ve vatandaşı sevindirirken bilim insanları ise kontrollü normalleşme adımlarına karşı ciddi uyarılarda bulundu. Vaka sayısının tekrar 10 bini aştığına dikkat çeken uzmanlar, gevşeme olursa tablonun kasım ve aralıktan bile kötü olabileceğini söylüyor. Giriş Tarihi: 04.03.2021 10:26
Türkiye'de geride kalan 24 saatte 138 bin 18 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 520 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti. Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1 olarak gerçekleşti.
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Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti. Koronavirüs vaka sayısı haritasına göre kırmızı kategoride bulunan illerde ise yeni tedbirler devreye alındı.
SİNOP Kırmızı listede yer alan Sinop'ta tedbirler sıkılaştırılırken kumar oynayan ve Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden sekiz kişiye, 17 bin 994 lira ceza uygulandı. Kumar oynanması için yer temin eden iki kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı. RİZE Kırmızı listede bulunan Rize'de, açılış, kokteyl, kurdele kesme gibi bir arada bulunmayı gerektirecek etkinlikler yasaklanırken, nikah ve düğünlere 1 saat ve 50 davetli sınırı getirildi. Rize Valisi Kemal Çeber, "Yapmamız gereken tek şey ilgili bakanlıkların uyarıları ve il Pandemi Kurulu'nun aldığı tedbir kararlarına hassasiyetli uymak. Bir şeyi azmettiği zaman başaran Karadeniz insanı kısa zamanda bu işi de başaracaktır" dedi. GÜMÜŞHANE Gümüşhane İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu da mevsim itibari ile yapılacak tarımsal faaliyet bulunmadığından hayvancılıkla uğraşanlar hariç olmak üzere hafta sonlarında köylere, kırsal mahallelere ve yaylalara gidilmesi yasaklandı.