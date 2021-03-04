Yeni tedbirler devreye sokuldu! Artık yasak! Bilim Kurulu üyelerinden flaş uyarı

RİZE

Kırmızı listede bulunan Rize'de, açılış, kokteyl, kurdele kesme gibi bir arada bulunmayı gerektirecek etkinlikler yasaklanırken, nikah ve düğünlere 1 saat ve 50 davetli sınırı getirildi. Rize Valisi Kemal Çeber, "Yapmamız gereken tek şey ilgili bakanlıkların uyarıları ve il Pandemi Kurulu'nun aldığı tedbir kararlarına hassasiyetli uymak. Bir şeyi azmettiği zaman başaran Karadeniz insanı kısa zamanda bu işi de başaracaktır" dedi.